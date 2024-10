De Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen en de Bibliotheek Het Groene Hart samen verder

In 2025 gaan Bibliotheek AVV en de Bibliotheek Het Groene Hart (HGH) samen verder als Bibliotheek Utrechtse Venen. Deze fusie maakt het mogelijk om inwoners beter te ondersteunen op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, ontmoeting en digitale vaardigheden. Door de krachten te bundelen, kunnen de bibliotheken meer programma’s aanbieden en nog sterker inspelen op lokale behoeften.

“De fusie was een logische stap,” vertelt Eric de Haan, directeur-bestuurder van AVV. “We willen onze rol als verbindende factor in de gemeenschap versterken. Door samen te werken, ontwikkelen we meer slagkracht en bouwen we aan een robuuste organisatie die beter kan inspelen op wat inwoners nodig hebben.” Hij noemt als voorbeeld nieuwe cursussen over digitale veiligheid en workshops over financiën, die dankzij de fusie nu ook in de gemeenten Stichtse Vecht en Ronde Venen aangeboden kunnen worden.

Hester van Beek, interim-directeur/bestuurder van HGH, benadrukt de kansen voor samenwerking met lokale partners: “We willen dat iedereen zich welkom voelt. Deze fusie geeft ons de mogelijkheid om intensiever samen te werken met scholen, zorginstellingen en welzijnsorganisaties. Daardoor kunnen we bijvoorbeeld meer activiteiten organiseren voor kinderen, zoals ‘BoekStart’ en programma’s voor leesbevordering op basisscholen.”

De maatschappelijke rol van de Bibliotheek blijft centraal staan. “We zijn er niet alleen voor boeken,” zegt Van Beek. “We bieden een plek voor ontmoeting en persoonlijke groei. We organiseren bijvoorbeeld debatten over actuele onderwerpen zoals duurzaamheid of gezondheid, die mensen samenbrengen en het lokale ‘samengevoel’ bevorderen.”

De Haan vult aan: “Met de fusie kunnen we gerichter inspelen op de behoeften van verschillende gemeenschappen. Door de teams van beide bibliotheken samen te voegen, krijgen we meer mogelijkheden voor programma’s zoals ‘Klik en Tik’, waarmee inwoners hun digitale vaardigheden kunnen verbeteren en zelfstandiger kunnen worden in het dagelijks leven.”

Voor inwoners betekent de fusie dat Bibliotheek Utrechtse Venen een laagdrempelige plek blijft waar je jezelf kunt ontwikkelen. “Al onze vestigingen blijven gewoon open. Sterker nog, ze worden nog meer het hart van de gemeenschap, waar iedereen welkom is en de ruimte krijgt om te leren en te groeien,” aldus Van Beek.

Inwoners met vragen over de fusie en de nieuwe mogelijkheden kunnen terecht op bibliotheekavv.nl/samen of bibliotheekhetgroenehart.nl/samen. Ook ben je van harte welkom om langs te komen in de Bibliotheek bij jou in de buurt voor meer informatie.