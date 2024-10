Thamen HS1 sluit seizoen winnend af

Uithoorn – Na de winst op Adegeest op vrijdag 11 oktober, had Thamen HS1 het kampioenschap al naar zich toe getrokken. Toch stond er nog één wedstrijd op het programma op woensdag 16 oktober, uit tegen Grizzlies. Koole opent de wedstrijd met een homerun in de eerste inning. Grizzlies maakt direct weer gelijk wanneer Klooswijk scoort op de honkslag van Verstappen. In de tweede inning zet Thamen aan. Na tweehonkslagen van Benner en Van Rekum alsook honkslagen van Groot en Strik, weten 6 spelers thuis te bereiken. De derde inning volgt hetzelfde recept. Koole en Groot slaan tweehonkslagen en zijn er honkslagen voor K Werkman en Benner. Dit brengt de stand op 1-12 in het voordeel van Thamen. Grizzlies weet een punt terug te halen in de derde inning en in de vierde inning zet Grizzlies 3 punten op het bord voor de 5-12. In de vijfde inning komen er weer 4 spelers over de thuisplaat voor Thamen op de honkslagen van Koole, K werkman en de tweehonkslag van Strik. Grizzlies doet niets meer terug, dus is de wedstrijd gespeeld met een stand van 5-16. Zo sluit Thamen HS1 het seizoen af met 28 punten door 13 keer winst, 2 keer gelijk en 3 keer verlies. Op de tweede plek eindigt Adegeest, daarna Grizzlies en Quick Amersfoort.

Foto is aangeleverd