Bazar Doopsgezinde Gemeente komt er weer aan

Aalsmeer – Zaterdag 16 november begint vanaf 10.30 uur de jaarlijkse bazar van de Doopsgezinde Gemeente in de Zijdstraat 53-55. Er is van alles te vinden zoals het bekende rad van avontuur, een rommelmarkt en een boekenmarkt. Daarnaast zijn er diverse loten te koop voor mooie prijzen zoals de jaarlijkse grote quilt, een overtocht naar Engeland met Stenaline, een diner voor twee en andere mooie prijzen. En wat te denken van de kledingmarkt, de bloemen en planten, diverse handwerken, leuke spelletjes en de kinderhoek. En natuurlijk is er koffie met diverse soorten gebak in het gezellige restaurant, als ook biologische belegde broodjes, soep, tosti’s en pannenkoeken. Kortom, er is wat voor jong en oud. Wees op tijd, want om 17.00 uur zit het er helaas alweer op en sluiten de deuren.

Brengen van spullen

Heeft u spullen en/of winterkleding waar u van af wil, maar waar een ander nog plezier van kan hebben? Breng ze vanaf woensdag 13 november vanaf 13.00 uur tot vrijdag 15 november 13.00 uur langs. Vanzelfsprekend moeten de spullen nog wel bruikbaar en schoon zijn. Is zelf langsbrengen een probleem, dan is in overleg ophalen een mogelijkheid. Neem daarvoor contact op per mail via cie-bazar@dgaalsmeer.nl of bel Nelleke (06-40918974) of Elise (06-28644125). De organisatie is overigens niet naar op zoek grote meubelen als boekenkasten en dressoirs, oude beeldbuis-TV’s en computers en randapparatuur. Uiteraard zijn mooie boeken, LP’s, CD’s en DVD’s wel welkom.

Opbrengst naar goede doelen

Vijftig procent van de opbrengst gaat naar de volgende goede doelen: Dental care unit bij het shirati ziekenhuis in het Mara district in Tanzania, Peace Home Busua, Dagpvang gehandicapten lichamelijk en geestelijk in Ghana, Mikondo in Kinshasa in Congo, Stichting Anders Amstelland en Het Adoptie project van Doopsgezind Wereldwerk. De overige vijftig procent is voor de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer zelf, waarvan een deel gebruikt zal worden voor het opknappen van de vloer in de Bindingzaal.

Foto: aangeleverd