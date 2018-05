Nationale Molendag in Aalsmeer

Aalsmeer – Op 12 en 13 mei is het Nationale Molendag, het belangrijkste molenevenement van Nederland. Het thema van deze 46e editie is: ‘Ontmoet de molenaar’. Dit naar aanleiding van de UNESCO inschrijving van het Nederlands molenaarsambacht op de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed. In Noord-Holland doen zo’n 70 molens mee.

Twee molens open

In Aalsmeer zijn korenmolen De Leeuw in het Centrum en de Stommeermmolen aan de Molenvliet open op zaterdag 12 mei. Bezoekers zijn in de korenmolen welkom tussen 10.00 en 16.00 uur. Molenaars van De Leeuw zijn Abel Blom, Dennis v/d Berg, Jop Kluis, Nicole Linnenbank, Paul Rijkers, Chris Smit en Simone Verscheure. De Stommeermolen kan zaterdag bezocht worden tussen 10.00 en 18.00 uur. Molenaar de heer J. Hofstra heet belangstellenden welkom.

Feestelijke activiteiten

Kom óók op bezoek en de molenaar vertelt je de bijzonderheden van zijn unieke molen. Vele molenaars en vrijwilligers organiseren extra activiteiten om er een gezellige dag van te maken. Zo is er tijdens de Nationale Molendag zaterdag 12 mei ook Geraniummarkt op het Raadhuisplein, braderie in de Zijdstraat en rond De Leeuw komen diverse eetstandjes.

Gratis Molen-ontdekboekje

Voor kinderen ligt op elke deelnemende molen gratis het Molen-Ontdekboekje klaar. Vol puzzels, raadsels, kleurplaten en spelletjes.

De Nationale Molendag wordt georganiseerd door vereniging De Hollandsche Molen en Het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Het volledige programma voor Nationale Molendag is te vinden op www.molens.nl.