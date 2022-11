N201 weekend lang afgesloten in verband werkzaamheden Uithoornlijn

Regio – Van vrijdagavond 18 november 20.00 uur tot en met maandagochtend 21 november 05.00 uur is de N201 afgesloten voor alle verkeer tussen de N521 (Zijdelweg) en de N231 (Legmeerdijk). Tijdens dit weekend vinden er werkzaamheden plaats voor de aanleg van de Uithoornlijn (tramlijn 25). Weggebruikers krijgen te maken met omleidingen. Voor geïnteresseerden is er een uitkijklocatie ingericht op zaterdagochtend 19 november, online is meekijken via de webcam mogelijk.

Bouw viaduct over N201

Al ruim een jaar werkt Dura Vermeer in opdracht van de Vervoerregio Amsterdam aan de aanleg van de Uithoornlijn: een nieuwe tramverbinding tussen Amstelveen Westwijk en het centrum van Uithoorn. Vanaf de zomer van 2024 rijdt de tram volgens dienstregeling en steekt de N201 over middels een viaduct. Op dit moment is het viaduct in aanbouw: van vrijdagavond 18 november tot en met maandagochtend 21 november hijst de aannemer de betonnen liggers voor het viaduct met drie grote hijskranen op zijn plek boven de N201.

N201 afgesloten

Vanwege de veiligheid van weggebruikers is de N201 gedurende het weekend volledig afgesloten tussen de N521 (Zijdelweg) en N231 (Legmeerdijk). Weggebruikers volgen de omleiding via de A2, de A9 en de N232. Weggebruikers die in Uithoorn moeten zijn, of vanuit Uithoorn komen, maken gebruik van de N196 (Koningin Maximalaan). Houdt rekening met extra reistijd door werkzaamheden op de Zijdelweg in Uithoorn.

Uitkijklocatie

Op zaterdag 19 november van 8.00-12.00 uur staat er een tribune naast de N201, vanwaar de werkzaamheden te volgen zijn (vrije inloop). Geïnteresseerden zijn van harte welkom om aanwezig te zijn. Het bouwterrein is toegankelijk via de Randweg in Uithoorn (per fiets en te voet, er is geen parkeerruimte). Via een webcam zijn de werkzaamheden het hele weekend live te volgen.

Meer informatie

Meer informatie over de omleidingen, werkzaamheden en de webcam is te vinden op www.uithoornlijn.nl/n201. Op www.uithoornlijn.nl is meer informatie te vinden over de aanleg van de tram. Het project is ook te volgen via de BouwApp en Facebook. Bij slechte weersomstandigheden worden de hijswerkzaamheden uitgesteld naar het volgende weekend (25-28 november), dit wordt via de website en BouwApp gecommuniceerd.