Baambrugge – Vrijdag 8 november is alweer voor de 12e keer het Baambrugse Muziekpodium, als vanouds in het dorpshuis van Baambrugge aan de Prinses Margrietstraat. Muziekpodium Baambrugge is een laagdrempelig, open podium voor beginnende en gevorderde muzikanten en zangers. Jong en oud – in band, koor of solo – zijn welkom om hun talent en passie voor muziek te uiten voor publiek. Rock, blues, levenslied of opera; alles mag.

In de afgelopen jaren hebben al vele muzikanten en zangers op het podium gestaan en hun kunnen aan familie, vrienden en buurtgenoten getoond. Het blijkt steeds weer een leuke én leerzame ervaring voor hen, met soms spontane samenwerkingen op het podium. Vaak komen ook muziekleerkrachten met hun leerlingen om podiumervaring op te doen. Ook het publiek geniet met volle teugen en regelmatig gaan de voetjes van de vloer! De organisatie zet zich in om er ook dit jaar weer een knalavond van te maken.

Het programma start aan het eind van de middag en eindigt rond 22.00 uur. Aan het begin van de avond is er een frietkar aanwezig, zodat iedereen met gevulde buik kan optreden of kijken en luisteren. Volg het Muziekpodium op Buurbook, Instagram of Facebook voor meer nieuws.

Kriebelt ook bij jou het muziekvirus? Wil je laten zien/horen wat jij kan? Meld je dan snel aan via mail: muziekpodiumbaambrugge@hotmail.com of via de telefoon/app: 06-24246125 (Jacques van der Bend). Deelname is gratis. Ook de toegang voor publiek is gratis (vrije inloop).

