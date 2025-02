Music in the Air (87): Vincent Burnett

Door Rein van der Zee

Aalsmeer – De in Suriname geboren Vincent Burnett woont in Aalsmeer en is een muzikant in hart en nieren. Hij speelde vroeger in de Dutch Rhythm Steel & Show Band, een Nederlandse steelband met muzikanten van Surinaamse afkomst, die in 1977 een hit had met het nummer: ‘January, February’.

Wat doet muziek met jou, Vincent?

“Op mijn gezin na is muziek het belangrijkste in mijn leven. Het bracht mij in heel veel landen in de wereld en daardoor heb ik veel kennis vergaard, ik bedoel daarmee: wat je allemaal meemaakt met mensen die je ontmoet.”

Hoe begon het allemaal, hoe rolde jij in de muziek en welk instrument bespeel je?

“Het begon op jonge leeftijd. Ben geboren in Suriname en ik kom uit een muzikale familie. Mijn ooms die net zoals ik naar Nederland kwamen startten een band in de jaren 60, The Dutch Rhythm Steel & Show Band. Ik speelde ook mee op de steeldrum, dat is een stalen trommel, oorspronkelijk gemaakt van afgezaagde einden van olievaten. Dit instrument komt van de Caribische eilanden. In 1977 hadden wij een hit met het nummer ‘January, February’ dat 8 weken in de top 40 in Nederland heeft gestaan. Later ben ik in allerlei reggaebandjes gaan spelen waar ik drumde, percussie en backing vocals deed. Ik viel ook soms in als er iemand niet kon meespelen en ik heb ook bij bekende artiesten gespeeld, zoals Eek-A-Mouse en Mac Bean en Don Carlos. Nu speel ik in de reggaeband Heights Meditation.”

Je zal best wel van alles meegemaakt hebben, zo lang in de muziek…?

“Jazeker. Ik trad op in heel veel landen. Daar leer je ook van, hoe mensen kunnen zijn bijvoorbeeld. Ooit kregen wij de kans om in de VS te kunnen gaan spelen, we hadden wat mensen ontmoet en die beloofden ons van alles. Ze wilden ons groot maken. Wij zagen dat wel zitten, Amerika, wauw! Maar, gelukkig hadden wij een prima manager, hij deed goede research en ontdekte dat deze mensen niet bepaald frisse jongens waren, als we met hen in zee zouden gegaan zijn dan hadden wij mogelijk heel onprettige situaties kunnen meemaken.”

Wat bleef je nog meer bij?

“We waren een keer in Frankrijk en we zochten naar een restaurant en kwamen daar een paar dames tegen en vroegen wij in het Engels naar een tent om te kunnen eten, wij konden geen Frans spreken. En oh wat grappig, deze dames verstonden ons goed, ze kwamen uit Frans Guyana en dat ligt naast Suriname.“

De optredens in Ivoorkust en in Rusland zijn mij het meest bijgebleven…”

Heb je nog plannen voor in de toekomst met muziek?

“Ik blijf in elk geval lekker doorgaan met musiceren zo lang ik daar nog steeds plezier in heb!”

Foto gemaakt door Mike Rhythmic.