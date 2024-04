Music in the Air (47): Jenny Piet

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – Wie Jenny Piet kent als programmamaker/presentatrice van het Kunst en Cultuurradio/TVprogramma ‘That’s Life’ kent haar eigenlijk maar ‘half’. Want zij is een heel creatieve kunstenares. Nu kiest Jenny voor haar talkshow bij Radio en TV Aalsmeer (tegenwoordig op de vrijdagavond) meestal voor gasten uit de creatief/kunstzinnige hoek, maar zij zou heel goed haar eigen gast kunnen zijn om over haar passie te vertellen! Dat zou ietwat gek zijn, vandaar dat de kunstenares nu eens zelf aan het woord komt, in de rubriek ‘Music’. Muziek speelt namelijk ook een rol in haar kunstprogramma.

Heb je een creatieve achtergrond, Jenny?

“Van huis uit ben ik schoonheidsspecialiste. Ook heb ik gewerkt als interieurstyliste en ik ben jaren werkzaam geweest in de evenementensector, althans: het regelen en organiseren van feesten en partijen bij Claus Events.” Mensen een fijne tijd bezorgen en de schoonheid in dingen zien lijkt een rode draad in het leven van Jenny. In haar kunstwerken – die heel divers zijn van materiaal en voorstelling – is er trouwens sprake van een ‘blauwe draad’; Jenny is gek van Delfts Blauw. Met scherven creëert zij prachtige objecten. Ze maakt deze kunst echter mondjesmaat, want haar gezondheid speelt haar danig parten.

Gelukkig lukt het goed om eens per maand een mooi radioprogramma neer te zetten. Hoe is dat zo gekomen?

“Ik vertelde al over het ‘aan de man brengen’, dat in mij zit. Als kind hielp ik al mee om potplantjes in te rollen en te verkopen aan klanten van het kwekersbedrijf dat mijn ouders hadden. Veel later deed ik een promotieklusje voor een bedrijf. Dat vind ik hartstikke leuk, ik praat vijf kwartier in een uur! Het was Dirk Box die me daarop benaderde om iets te gaan doen bij Radio Aalsmeer. Dat was voor mij een sprong in het diepe. Inmiddels presenteer ik – in november dit jaar – alweer tien jaar.”

Het is een kunst- en cultureel programma met muziek?

“Ja, het liefst live natuurlijk!” Jenny bereidt haar uitzendingen altijd grondig voor. Dat moet ook wel, met meerdere gasten en van tijd tot tijd een uitzending op locatie, zoals in het Flower Art Museum “Ik maak van tevoren een draaiboek en ik heb ook meestal een samenkomst met elkaar voor die tijd, zodat we alles kunnen doorspreken. De gasten geven door wat voor hen mooie of belangrijke muziek is. Livemuziek in de studio is natuurlijk geweldig. We hebben al diverse mooie uitvoeringen gehad, ik geef lokale muzikanten graag een podium.”

Wat vind je zelf fijne muziek?

“Ik heb een voorliefde voor klassieke muziek, maar ik hou ook van kleinkunst. Stef Bos en Trijntje Oosterhuis: als de woorden mij raken, dan krijgt het lied voor mij een bijzondere betekenis. Ik kan ook heerlijk meezingen met André Hazes, of lekker uptempo met UB40. Ook de muziek die ontstaat uit het programma De Beste Zangers vind ik geweldig, Stjepan Hauser op cello… echt prachtig. En de boogiewoogie van Martijn Schok Band met Greta Holtrop ook erg goed.

Maak je zelf muziek?

“Vroeger wilde ik bij een jeugdkoor maar op de een of andere manier is dat er niet van gekomen. Toch heeft zingen wel mijn aandacht. Mijn moeder kon heel goed zingen, heel zuiver. ‘Davanti’ vind ik ook erg mooi, laatst had ik een paar dames in de uitzending. Met het koor ‘SoundSation’, dat een andere keer in de uitzending was, heb ik lustig meegezongen. Werkelijk intrigerend vind ik de piano, hoe sommigen daarop spelen, wow!”

Heb je een bijzondere muziek-herinnering?

“Soms maakt een stuk muziek me zo emotioneel. Het lied ‘Ken je mij?’ van Trijntje Oosterhuis bijvoorbeeld. Het gaat om bepaalde woorden die mij dan triggeren, zoals de tekst over ‘je zuivere zelf’. Het raakt me dan zo diep dat de tranen over m’n wangen biggelen. Of de aria ‘Erbarme dich’ uit de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach. Altijd weer die ontroering. Die ik overigens ook krijg van Nina Lynn, de uit Uithoorn afkomstige zangeres/muzikante/songwriter. Zo puur en ‘eigen’, daar kan ik erg van genieten.”

Op de foto: (kicksfotos.nl) Jenny achter Dennis Wijnhout (Radio Aalsmeer).