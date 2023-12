Music in the Air (28): Ulla Eurich

Door Joke van der Zee

Aalsmeer – Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer (KCA) is een vrijwilligersorganisatie die al vele jaren een breed pallet aan betaalbare en kwalitatief hoogwaardige kunst- en cultuuractiviteiten organiseert in en voor Aalsmeer, van kunstexposities in het Oude Raadhuis, de jaarlijkse Kunstroute, cabaretvoorstellingen en literaire en poëzieavonden, maar ook jazzconcerten in Bacchus en klassieke concerten in het Flower Art Museum. Ulla Eurich is voorzitter van deze organisatie.

Wat is jouw relatie tot muziek, wat doet muziek met/voor jou?

“Ik zou me geen leven zonder muziek kunnen voorstellen. Muziek maakt altijd blij, troost me als ik verdrietig ben, ontroert me – soms tot tranen – en wekt warme herinneringen op. Aan onze kinderkerstconcertjes van vroeger bij ons thuis, aan een geweldig popconcert of bij het beluisteren van prachtige klassieke muziek. En muziek is voor mij ook dé remedie om te ontstressen en de hectiek van alledag van me af te schudden.”

Bespeel je een instrument of heb je aspiratie daartoe?

“Het lijkt me zo heerlijk om al je emoties in het bespelen van een instrument te kunnen leggen. Ik had heel graag piano willen leren spelen, is er helaas nooit van gekomen. Op school heb ik noten leren lezen maar verder dan blokfluit spelen kwam ik niet. Zingen vind ik heel leuk, als ik ooit meer tijd heb, sluit ik me wellicht aan bij een koor.”

Wat is jouw mooiste muziekherinnering?

“Mijn ouders hadden weinig met muziek. Maar mijn tante wel, zij had een abonnement op de opera in Essen, waar ik opgroeide, en ze nam me altijd mee. Opera, prachtige muziek, theater, drama, de hele ambiance, het maakte een diepe indruk op me. Ik waande me echt in een andere wereld. Ik denk daar heel graag aan terug. Ze is nu ruim in de 80, en we spraken af snel weer eens samen naar de opera te gaan.”

Wat zou de beste kennismaking zijn met klassieke muziek?

“Gewoon eens naar een klassiek concert van KCA gaan dat we samen met en in het Flower Art Museum organiseren. Het zijn laagdrempelige concerten met jonge talentvolle musici die altijd veel vertellen over de muziek die ze spelen en de componisten. We hebben een heel aantrekkelijk jongerenkaartje. Kinderen mogen gratis mee. En voor hen wens ik dat ze net zo’n bevlogen muziekjuf hebben als ik vroeger had.”

Bij de foto: Ulla (rechts) tijdens het Kunstcafé Vive la Chanson in het Oude Raadhuis, 30 april dit jaar, met zangeres José van Waveren en pianist Jaap Somsen.