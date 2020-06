Motorrijder gewond na aanrijding

Aalsmeer – Op de kruising Zwarteweg met de Lakenblekerstraat zijn op woensdag 17 juni rond half drie in de middag een auto en een motor op elkaar gebotst. De politie, brandweer en ambulancedienst waren snel met meerdere voertuigen ter plaatse. Ook is er hulp gekomen van medewerkers van de traumahelikopter.

De motorrijder is gewond geraakt en is naar het ziekenhuis vervoerd. Naar de exacte oorzaak van de aanrijding wordt door de politie onderzoek gedaan. De kruising is enige tijd afgesloten geweest voor het verkeer. Het ongeval trok veel kijkers, die overigens op gepaste afstand bleven.

Foto: Marco Carels