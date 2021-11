Mooie winnaars bij Onderneming van het Jaar verkiezing

Aalsmeer – Vrijdag 12 november vond in The Beach de Onderneming van het Jaar verkiezing plaats. Omdat er ook die avond een persconferentie over nieuwe corona-maatregelen werd gehouden was het programma alvast aangepast. Zo werd iedereen gescand bij binnenkomst, werd er zoveel mogelijk afstand gehouden en de hapjes en drankjes aan de tafels geserveerd. Katelijne van Otterloo was de presentatrice en de avond werd opgeluisterd met spannende acts.

Wethouder Robert van Rijn: “Ik ben blij dat de verkiezing dit jaar wel door konden gaan en ben supertrots op alle bedrijven in Aalsmeer die niet bij de pakken neer zijn gaan zitten en creatief door de coronatijd zijn heen gekomen. Ik wil iedereen bedanken die aan deze verkiezing heeft meegeholpen om er een mooi en veilig feest van te maken en natuurlijk feliciteer ik alle winnaars.”

Categorie Starters

De avond begon met de uitreiking in de categorie Starters. De finalisten in deze categorie waren: Lunchlokaal de Drukker, Eetcafé de Zwarte Ruiter en Nieuwe Koers Zeilvermakerij. Martijn van Dalen van Into Business en Jan de Groot van de Meerse Accountants en Adviseurs reikte de prijs uit die na een spannende intro ging naar Lunchlokaal de Drukker. In het juryrapport stond: ‘Lunchlokaal de Drukker is een aanwinst voor Aalsmeer en Pim van Zwieten is als gastheer volledig in zijn element.’

Categorie ZZP-er

Na de prijsuitreiking aan de Starter van het jaar werd overgegaan naar de categorie ZZP-er van het jaar. In deze categorie deden de finalisten Little Cactuz, Aan Marketing en DiEMode mee. Esther Gouwerok van Jacht- en Scheepswerf Gouwerok B.V. en Debbie Borst, oud penningmeester van Ondernemend Aalsmeer, reikten samen de prijs uit aan Laura van der Zwaard van Little Cactuz. De jury was erg onder de indruk van haar persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid bij het milieu.

Categorie MKB klein

In de categorie MKB klein waren de volgende finalisten genomineerd: Deboprojects, DC Systems en Circulair Plastics. Na een spannend moment kwam DC Systems als winnaar uit de bus. Harry Stokman kreeg de prijs uit handen van wethouder Robert van Rijn en Christiaan Sijnen van Nieuw Ondernemend Aalsmeer. De jury vindt DC Systems een bedrijf van de buitencategorie met zeer hoog opgeleide medewerkers uit verschillende landen. Een uniek onderneming met een prachtige visie.

Categorie MKB groot

Voor de categorie MKB groot stonden de mooie bedrijven: Bosman Van Zaal, Hortus Supplies en Burgers Carrosserie op het podium. Na een groot tromgeroffel kwam het logo van Burgers Carrosserie groot op het scherm als winnaar. De prijs kreeg Ton Burgers uit handen van Marco van Zijverden van de Dutch Flower Group en John Jansen van ATPI. ‘Door innovatie, maatwerk en vakmanschap levert Burgers Carrosserie geen standaard product. Dit is een bedrijf waar heel Aalsmeer trots op kan zijn.’ Aldus het juryrapport.

Innovatie- en publieksprijs

Maar de avond was nog niet voorbij. Er waren speciaal voor deze verkiezing twee extra prijzen te verdienen: De innovatieprijs en de publieksprijs. De innovatieprijs ging naar DC Systems en werd uitgereikt door burgemeester Gido Oude Kotte en voorzitter van Nieuw Ondernemend Aalsmeer, Wouter de Vries. De jury was zeer lovend over dit bedrijf dat uitgaat van gelijkstroom om zo aan de groeiende energiebehoefte te blijven voorzien. En als laatste was het tijd voor de publieksprijs. Voor deze prijs deden alle bedrijven mee. Ook de mooie bedrijven die helaas in de voorronde waren afgevallen. Op het grote scherm verschenen alle logo’s van de bedrijven langzaam vielen er steeds een paar logo’s af en uiteindelijk sprong het logo van Lunchlokaal de Drukker naar voren als winnaar van de publieksprijs. Kirsten Verhoef van Sylt Support en wethouder Robert van Rijn hadden de eer om de publieksprijs te overhandigen aan Pim van Zwieten van Lunchlokaal de Drukker. Het was een mooie avond met mooie winnaars. Meer informatie over de verkiezingen zijn te vinden op de website van Nieuw Ondernemend Aalsmeer.

Foto: Jean Haasbroek