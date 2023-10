Mooie opkomst voor opfriscursus van VVN

Aalsmeer – Veertig mensen spanden zich donderdag in voor de opfriscursus rijvaardigheid 65+ van Veilig Verkeer Nederland. Het beschikbare aantal plaatsen in de raadskelder was daarmee geheel gevuld. De jongste deelnemer was 65 jaar, de oudste 88 jaar.

Wethouder Bart Kabout van Verkeer heette de deelnemers welkom in het raadhuis. “Als gemeente dragen wij graag bij aan deze cursus”, zei de wethouder. “Door een deskundige bijgepraat worden over alle veranderingen in het verkeer verbetert de veiligheid van alle verkeersdeelnemers. Mooi om te zien dat u zich daar verantwoordelijk voor voelt en u in wil spannen om up-to-date te blijven.”

Theorie en praktijk

De cursus wordt op donderdag 9 november afgerond met de tweede bijeenkomst. De deelnemers kunnen na de theoriecursus ook nog een gratis rijvaardigheidsrit maken met een erkende rijinstructeur.

Foto: Gemeente Aalsmeer