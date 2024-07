Mooie opbrengst voor Free a Girl

Aalsmeer – Afgelopen donderdag 11 juli vond de benefietavond plaats voor de actie ‘Our Daughters, Our Future’ voor Free a Girl in de bioscoop van het Corendon Hotel. Organisator Ingrid Claasen had in een korte tijd een inzamelingsactie op poten gezet wat tijdens de benefietavond heel goed weergaf waar Free a Girl voor staat. Het bevrijden en opvangen van (jonge) meisjes die worden verkocht aan bordelen om onder dwang en geweld sexuele handelingen te verrichten.

De bioscoopfilm ‘Sold’, die tijdens deze avond werd vertoond, maakte al vrij snel duidelijk dat financiële hulp nodig is. Ingrid vertelde na de voorstelling dat Free a Girl inmiddels bijna 8.000 meisjes heeft bevrijd en dat zij graag veel donaties wilt ophalen om meer meisjes hun leven terug te geven. “Iedere euro is er één”, aldus de initiatiefneemster uit Aalsmeer. In totaal is er 6.306 euro opgehaald inclusief de toegezegde verdubbeling van de organisatie Lemonaide. De cheque werd overhandigd door Dirk Box namens Total Copy Aalsmeer. Dirk en Ria steunen Ingrid al jaren lang met al haar inzamelingacties voor Free a Girl. De actie is met drie maanden verlengd waardoor er dus nog steeds donaties gegeven kunnen worden. Eind september / begin oktober wil ‘freedom fighter’ Ingrid nog een tweede benefietavond met concert organiseren. Daar wordt dan een veiling aan toegevoegd. Ondernemers die een veiling-item beschikbaar willen stellen, kunnen per mail contact opnemen: ingridclaasen@gmail.com.

De Aalsmeerse wil tot slot alle donateurs, sponsoren en ondernemers bedanken voor hun bijdrage. “Samen hebben wij een vuist gemaakt tegen sexuele uitbuiting van minderjarige kinderen”, aldus Ingrid en vastberaden voegt ze hier aan toe: “Ik blijf mij inzetten om deze jonge meisjes hun leven terug te geven.” Doneren kan via: https://ourdaughtersourfuture.com/campaign/our-daughters-our-future/fundraiser/39/

Foto: Ingrid Claasen is blij met de opbrengst van de benefietavond. Foto: Ria Scheewe