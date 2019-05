Mooie 53e Ronde van Nes aan de Amstel

Amstelland – Afgelopen vrijdag is de 53e Wielerronde van Nes aan de Amstel verreden. Met grote deelnemersvelden en spannende wedstrijden kon de organisatie terugkijken op een mooie editie.

Het was vrijdagavond gezellig druk in en rondom het landelijk gelegen Nes aan de Amstel. De 53e Wielerronde van de Nes stond op het programma, en trok weer vele wielerliefhebbers uit het hele land. Nes blijft een unieke ronde. De wind is altijd belangrijk, en die was vrijdag slechts beperkt aanwezig. Daardoor konden er wel heel snelle wedstrijden verreden worden: de Amateurs reden gemiddeld harder dan 46 km/u over hun 60 kilometer lange koers

Job van der Wal uit Heemskerk lukte het zelfs om die wedstrijd solo te winnen. Solo winnen in Nes is niet eenvoudig. Je moet heel sterk zijn, en soms wat geluk hebben. Van der Wal lukte het vrijdagavond. Hij kon zich losrijden uit de kopgroep van zeven. Een kopgroep waarin Amstelrenner Joris van Nieuwkerk nog nipt bij kon aansluiten. Wessel Mouris had superbenen, ging vol voor de premiesprints, maar zat helaas maar even in de kopgroep. Van Nieuwkerk werd knap vierde.

Bij de Masters was het de bekende Haarlemmer Brian Burggraaf die voor de zoveelste keer de Ronde van Nes in die klasse op zijn naam schreef. Hij was de sterkste van de kopgroep van zeven. Ook bij de Nieuwelingen (jongens van 15/16 jaar). Ruim 70 renners aan de start en dat leidde al snel tot een paar valpartijtjes. Het peloton brak mede daardoor. Uiteindelijk was het de Amersfoorter Lennard Meinema die met zo’n 20 seconden voorsprong op het peloton de wedstrijd won. Bij de Dames was het een sprint van een eerste groepje. Charlotte Kool uit Kortenhoef was daarin de snelste.

De Ronde van Nes was de tweede van drie mooie organisaties van Wielervereniging De Amstel. Op zaterdag 15 juni vindt het laatste evenement plaats: de Ronde van de Ronde Hoep.

Foto: Hans Steekers