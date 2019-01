Monumenten: Korenmolen De Leeuw

Aalsmeer – Van rijksmonumenten in de Kanaalstraat en de Dorpsstraat naar monumentale blikvangers in de Zijdstraat. Korenmolen De Leeuw op nummer 28 is al meer dan 150 jaar gevestigd op de huidige locatie. De achtkante molen is een baken in het dorpsgezicht.

Om dit cultureel erfgoed in bedrijf te houden, zorgen zo’n 22 vrijwilligers er voor dat De Leeuw een levend monument blijft, dat voorziet in een regionale behoefte aan ambachtelijke meelproducten. In het kader van cultuur-historische eductie wordt de molen regelmatig bezocht door lokale basisscholen en toeristen. Tevens functioneert dit rijksmonument als opleidingsmolen en examenmolen voor toekomsctige molenaars.

De molenaars malen op ambachtelijke en verantwoorde wijze diverse granen en verwerken deze tot verschillende producten en deze worden verkocht aan lokale bedrijven en in de winkel ook aan particulieren. Oh, en Sinterklaas en de Pieten weten jaarlijks de molen te vinden voor overheerlijke pepernoten…

De molen-winkel is iedere dinsdag en zaterdag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Meer weten over dit rijksmonument? Kijk dan op www.molendeleeuw.nl. Volgende week aandacht voor nog een rijkmonument in de Zijdstraat in het Centrum.