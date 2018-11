Aalsmeer – Een nieuwe rubriek op zondag: Monumenten in de schijnwerper. De gemeente Aalsmeer telt best heel veel monumenten of, ambtelijk gezegd, objecten die een algemeen belang vertegenwoordigen. Gebouwen, huizen en kerken die om cultuur- of architectuur historische waarde, schoonheid of betekenis voor de wetenschap hebben.

Meestal betreft het gebouwen, maar ook bruggen, parken en begraafplaatsen kunnen als monument aangemerkt worden. In een aantal gevallen is niet alleen de buitenkant beschermd, maar ook het interieur. Ook kunnen bij gebouwen behorende terreinen, zoals tuinen en parken en op zichzelf staande terreinen de status monument krijgen.

Beschermd dorpsgezicht

Aalsmeer kent liefst 29 Rijksmonumenten, 3 Provinciale monumenten, 43 Gemeentelijke monumenten en 8 gebieden die aangewezen zijn als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. Zo zijn de Wilgenlaan (nummer 1 tot en met 26), het westelijk gedeelte met woningen in het Seringenpark en Cyclamenstraat (1a tot 28) aangewezen als beschermd gemeentelijk dorpsgezicht.

Gemeentelijke monumenten

Gemeentelijke monumenten zijn onder andere begraafplaats Boomkwekerskerkhof, het clubgebouw van Nieuwe Meer aan de Stommeerweg, de oude ULO-school in de Schoolstraat, het gemaal aan de Machineweg en het gemeentehuis van architect J.F. Berghoef, dat momenteel gerenoveerd wordt (zie foto). Op de lijst ook de Oud Katholieke kerk aan de Oosteinderweg, de Lijnbaankerk aan de Lijnbaan en de RK-kerk Sint Jan Geboorte in Kudelstaart, de Barende brug in de Dorpsstraat en de Aardbeienbrug op de Uiterweg.

Rijk en Provincie

De drie molens in Aalsmeer (De Leeuw, de Zwarte Ruiter en Stommeermolen) zijn allen Rijksmonumenten, net als, waarschijnlijk wel bekend, de Dorpskerk en de Doopsgezinde kerk met bijgebouwen, en Aalsmeers trots: De Watertoren. Fort Kudelstaart is onderdeel van de Stelling van Amsterdam en is natuurlijk ook een Rijksmonument. De Fortloods en conducteurswoning er tegenover staan op de lijst van Provinciale monumenten, net als overigens de Fortbrug (ontvangkom en inlaatsluis) hier.

Volgende week een nadere kennismaking met een Rijksmonument.