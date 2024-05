Minibieb op hoek Kerkweg feestelijk heropend

Aalsmeer – Afgelopen week is de minibieb aan de Kerkweg in Oosteinde feestelijk heropend. Het gezellige ruil- en verzamelpunt voor literaire liefhebbers in het Farregat werd vorig jaar noodgedwongen verwijderd. De locatie op de Hogedijk moest namelijk plaatsmaken voor de werkzaamheden van de firma van Oostrum. Nu de werkzaamheden lijken te zijn afgerond, werd het tijd om dit gezellige particuliere initiatief nieuw leven in te blazen. De initiatiefnemers achter de minibieb zijn zelf fervent lezer en werkzaam in het uitgeversvak. Daarom wordt de minibieb veelvuldig aangevuld met kwalitatief hoogwaardige boeken. Ook de buurtbewoners dragen hun steentje bij en vullen het gezellige huisje regelmatig aan met nieuwe literatuur. Zowel jong als oud maakt gebruik van de minibieb. Daarmee vervult het duidelijk een sociale functie. De sluiting van de bibliotheek in Aalsmeer Oost is nu grofweg 30 jaar geleden, maar leeft nog steeds onder bewoners. Ieder initiatief om mensen met lezen, en dan in het bijzonder met nieuwe literatuur, in aanraking te laten komen wordt dan ook duidelijk gewaardeerd. De vernieuwde minibieb is aangevuld met nieuwe leuke boeken, dus neem vooral een kijkje op de hoek van de Kerkweg en de Hogedijk.

De minibieb aan de Kerkweg/Hogedijk. Tekst en foto: Rick de Vlieger