Minder uitgaven voor gemeente door maatregelenpakket van college

De Ronde Venen – Vorige week heeft de gemeenteraad de begroting 2025-2028 vastgesteld. Volgend jaar geeft de gemeente 139 miljoen euro uit. Aan verwachte inkomsten is al 132 miljoen ingeboekt. Alle politieke partijen zijn bezorgd over de huidige financiële situatie en de vooruitzichten voor de komende jaren. De programmabegroting 2025 laat een begrotingstekort zien. Het college stelt daarom een maatregelenpakket voor. Dat bestaat uit een cocktail van extra heffingen en het verminderen van uitgaven. Zo komen de uitgaven en inkomsten in evenwicht. Zowel inwoners als ondernemers worden met de gevolgen geconfronteerd. Op papier is er een overschot van ruim 100.000 euro.

Vooruitzichten

Hoewel de financiële verwachtingen voor de jaren na 2025 nog niet ‘hard’ zijn, zijn de eerste berichten daarover niet gunstig. Tot en met 2028 zullen de tekorten toenemen en moeten miljoenen euro’s onttrokken worden aan de gemeentelijke reserve. Dit jaar is voor bijna 5,5 miljoen euro ingeteerd op de algemene reserve. Op basis van de huidige cijfers laat de algemene reserve van de gemeente een dalende tendens zien. Het college doet een poging om een en ander in perspectief te plaatsen en schrijft daarover: “Er zijn twee belangrijke opmerkingen: ten eerste, dat in de periode 2029 – 2030 ongeveer 9 miljoen euro aan grondopbrengsten gerealiseerd zal worden, welke nog toegevoegd moeten worden aan de algemene reserve. Ten tweede, dat de begrotingsresultaten van 2024 – 2028 nog aan verandering onderhevig zijn.”

Maatregelenpakket

Het college heeft een overzicht verstrekt om de uitgaven structureel te verlagen. Het gaat om een zogeheten maatregelenpakket. Dat bevat voorstellen om de uitgaven terug te brengen met 2.250.000 euro. In het programma-onderdeel ‘Bestuur en bedrijfsvoering’ wordt het budget ‘Impuls ICT’ verlaagd met 150.000 euro. Dat is ongeveer 21% van het totale budget. Volgens het college van b en w blijft de basis wel op orde. Met ICT wordt het gebruik van elektronische technologie bedoeld die digitale communicatie en informatie mogelijk maakt.

Verbeteren én besparen

In het programma-onderdeel ‘Samenleven’ moet door ‘verbeter- en besparingsmogelijkheden’ in het sociaal domein één miljoen euro minder worden uitgegeven. Het college geeft aan dat die ombuiging een haalbare en realistische raming is. Die aanname baseert het college op een recente rapportage van een extern onderzoeksbureau. Daar komt nog een bezuiniging bovenop van 75.000 euro door ‘stoppen externe coördinatie maatschappelijke partners’. Dat heeft tot gevolg dat de coördinatie van de maatschappelijke partners binnen de bestaande, eigen ambtelijke capaciteit moet worden opgevangen. Daarover meldt het college mysterieus: “En (dat) leidt mogelijk tot uitstel van een aantal acties.”

Minder, minder, minder

Bij het programma-onderdeel ‘Wonen’ worden de uitgaven volgend jaar ook met meer dan één miljoen euro verlaagd. In de uitsplitsing worden meer dan tien bezuinigingsposten genoemd en kort toegelicht. Zo is gekozen voor minder intensief wegenonderhoud. Het college merkt daarbij op: “Door de vermindering van 300.000 euro, wat ongeveer 10% van het totale budget is, zal het moeilijker worden om snel en effectief te reageren op meldingen van wegschade. Mogelijk worden op sommige plekken in de gemeente borden ‘Pas op slecht wegdek’ geplaatst om inwoners te waarschuwen voor een slecht(er) wegdek.”

Effect op straatbeeld

Het groenonderhoud wordt minder intensief. Het budget daalt met 200.000 euro, wat ongeveer 9% van het totale budget is. Verder wordt 150.000 euro bezuinigd op de onkruidbestrijding. Dat is ongeveer 30% van het totale budget. Het college: “Dat heeft invloed op de frequentie van de werkzaamheden. We onderzoeken of met een andere manier van werken het negatieve effect op het straatbeeld beperkt kan blijven.” Met ingang van 2025 is 30.000 euro minder beschikbaar voor het structureel vervangen van bomen. Dat lijkt misschien mee te vallen, maar “het college schrijft: “Dit bedrag is aanvullend op de 170.000 euro uit de Kadernota. Bomen blijven aan het einde van hun levensduur langer staan. We nemen onderhoudsmaatregelen, zodat er geen onveilige situaties ontstaan.” De inzet van externe partijen voor het adviseren op het gebied van natuur en landschap blijft in beperkte mate mogelijk, maar wel is 25.000 euro minder beschikbaar.

Bijgesteld budget speelbeleid

Met ingang van 2025 wordt de jaarlijkse inzet op duurzaamheid verlaagd met 100.000 euro. Dat “vermindert de ruimte om initiatieven vanuit inwoners en ondernemers op het gebied van duurzaamheid (financieel) te ondersteunen. Hieronder valt ook het inperken van de gevolgen van netcongestie”, zo laat het college weten. Het college boekt ook alvast een besparing in op het speelbeleid. “De verwachting is dat het speelbeleid in het tweede kwartaal van 2025 ter besluitvorming wordt voorgelegd. Aangezien de uitvoering pas na besluitvorming van start kan gaan wordt het budget voor 2025 bijgesteld met 100.000 euro. Concreet gaat het dus om een ingeboekte korting.

Temporiseren

Er is minder geld uitgetrokken voor het opstellen van een omgevingsplan. Gemeenten zijn verplicht om in 2032 een Omgevingsplan te hebben. Het college wil met ingang van volgend jaar 50.000 euro bezuinigen. “Dit heeft tot gevolg dat er minder budget beschikbaar is voor de externe begeleiding bij het opstellen van het Omgevingsplan.” Ook de gemeentelijke aanpak tegen illegale bewoning op het bedrijventerrein wordt op een lager pitje gezet, want het college wil er jaarlijks 25.0000 euro minder aan uitgeven. In politieke vaktaal noemt het college dat ‘temporiseren’. Er is minder budget voor het Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan. Voor de nog op te stellen uitvoeringsplannen per dorp worden de uitgaven met 20.000 euro naar beneden bijgesteld.

Foto is aangeleverd