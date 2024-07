Mijlpaal AutoMaatje Aalsmeer: 2500e rit!

Aalsmeer – Afgelopen week bereikte de vrijwillige vervoersdienst ANWB AutoMaatje Aalsmeer een mijlpaal: chauffeur Gerard van Gameren reed het 2500e ritje sinds de oprichting in 2020. Gerard, inwoner van Aalsmeer, werd samen met deelnemer Ben Springer feestelijk onthaald bij de start van de terugreis vanuit Amstelveen. Weer terug in Aalsmeer vormden zij het middelpunt van een gezellig feestje met vrijwillige chauffeurs en planners en coördinator Huib Vogelaar in de prachtige theaterzaal van Zuydveste.

Sociale functie

Gerard is vrijwillige chauffeur en rijdt nog niet zo heel lang voor AutoMaatje. Maar hij doet het met veel plezier! Net als veel van zijn collega’s vindt hij het fijn om eraan te kunnen bijdragen dat mensen (weer) mobiel zijn en er op uit kunnen blijven gaan. Bij ANWB AutoMaatje gaat het dan niet alleen om medische bezoeken, de dienst kan ook worden ingezet voor een bezoek aan een vriendin, het winkelcentrum, de klaverjasclub of de kapper. Onderweg maken de chauffeur en de deelnemer vanzelfsprekend een praatje, het vervoer heeft ook een sociale functie.

Wandelclub

Ben Springer, een sportieve zeventiger, wandelt graag op dinsdag mee met de Wandelclub van Participe Amstelland in het Amsterdamse Bos. De club start en eindigt bij Restaurant Silversant en wandelt samen ruim een uur. Na afloop drinken de deelnemers graag iets samen op het terras. Ben vindt het leuk om er even uit te zijn en andere mensen te zien, al mag het tempo van het wandelen voor hem soms wel iets hoger. Maar ja, wat wil je, sport was altijd zijn lust en zijn leven en zijn lichaam is nog krachtig en fit. Ondanks zijn lichamelijk goede conditie rijdt Ben zelf geen auto meer en is hij voor vervoer afhankelijk van anderen. Dankzij AutoMaatje is hij regelmatig van de partij bij de wandelingen. Begeleidster Mary de Jong benadrukt dat zij als activiteitencoach graag meedenkt over praktische oplossingen wanneer die nodig zijn om mee te kunnen wandelen met de club.

Meedoen

ANWB AutoMaatje voorziet duidelijk in een behoefte: Inmiddels staan meer dan 300 inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart ingeschreven en een groot deel van deze mensen maken met regelmaat gebruik van ANWB AutoMaatje. De dienst is bedoeld voor inwoners die minder mobiel zijn en voor vervoer afhankelijk zijn van anderen. ANWB AutoMaatje wil mensen helpen mobiel en actief te blijven. Het is niet nodig om lid te zijn van de ANWB.

ANWB AutoMaatje Aalsmeer is een samenwerking tussen Participe Amstelland, de gemeente Aalsmeer, de ANWB en veel enthousiaste vrijwilligers. Wilt u ook gebruik maken van AutoMaatje? Of lijkt het u leuk om als chauffeur of planner aan de slag te gaan? Neem dan telefonisch contact op met ANWB AutoMaatje Aalsmeer via 0297-303141 of stuur een mail naar: info@automaatje-aalsmeer.nl

Foto: Feestelijk onthaal voor deelnemer Ben Springer en chauffeur Gerard van Gameren van ANWB AutoMaatje Aalsmeer. Foto: aangeleverd