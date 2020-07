Midgetgolfbaan weer open voor publiek

Aalsmeer – Nu de corona maatregelen opnieuw zijn versoepeld kan de midgetgolfbaan in de Beethovenlaan 116 weer open gesteld worden voor publiek. Om te beginnen is de baan nu open op woensdag, zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.

Uiteraard worden de bestaande regels in acht gehouden: volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand en bij een verkoudheid blijft men thuis. Eén persoon kan binnen de sticks, de ballen en het scoreformulier afhalen. De rest wacht buiten. Hooguit drie volwassenen per baan. Betalen bij voorkeur via pin.

Het horeca-aanbod is voorlopig beperkt, maar een kopje koffie of thee, een fris of een ijsje is natuurlijk mogelijk. Circa 40 personen tegelijk worden op de baan toegelaten. Om teleurstellingen te voorkomen wordt aangeraden om telefonisch te reserveren via 0297-340433.

Toernooi

Op zaterdag 18 juli spelen de leden van Midgetgolfclub Aalsmeer hun traditionele twee tegen twee toernooi, de baan is dan voor publiek gesloten tot circa half drie ‘s middags. Meer gegevens zijn te vinden op: www.mgcaalsmeer.nl.