Met spoed handjes gezocht bij Scouting Tiflo

Aalsmeer – Door onvoorziene omstandigheden is Scoutinggroep Tiflo Aalsmeer naarstig op zoek naar diverse vrijwilligers. Al lange tijd merkt de Scouting dat er veel handjes te kort zijn met het runnen van de groep. Tiflo wil niet dat dit ten koste gaat van het plezier van de groep maar nog meer ten koste van het bestaan van de Scoutingroep. Tiflo is een vereniging voor en door vrijwilligers. Je kunt aan de slag als leiding voor een bepaalde leeftijdsgroep, als bestuurslid of in een andere rol. Het varieert van één keer per jaar tot wekelijkse activiteiten. Je kunt hierbij denken aan: klussen op een van de onderkomens, ondersteunen van sponsorwerving, de jaarlijkse kascontrole, koken op zomerkamp, mee met een uitje als extra begeleiding, onderhoud van de website, meedoen met het communicatieteam, terrein- en groenonderhoud, vlootbeheer van de waterspeltakken, etc.

Bestuursleden

Op dit moment zijn er diverse vacatures in het bestuur, waarbij je je actief bezighoudt met de beleids- en bestuursvorming van de enthousiaste scoutinggroep. Tiflo zoekt hiervoor pro-actieve 25+’ers waarin je een plezierige en leerzame vrijetijdsbesteding helpt bieden aan kinderen en jongeren.

Leiding speltakken

Ook als je 16+ bent biedt de Tiflo jou voldoende uitdaging, de Scouting heeft altijd behoefte aan extra leiding. De groep is verdeeld in zes speltakken: drie ochtendspeltakken en drie waterspeltakken. De ochtend speltakken zijn de bevers (jongens en meisjes van 5-7 jaar), de kabouters (meisjes van 7-11 jaar) en de welpen (jongens van 7-11 jaar). Natuurlijk ben je van harte welkom als leiding bij de groep, als je het leuk vindt om kinderen en jeugd te (bege)leiden en daar ook de tijd voor vrij kan maken.

Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger, op zoek naar een nieuwe uitdaging, waarbij je de mogelijkheid krijgt om betekenisvol te zijn voor de ontwikkeling van kinderen?

Neem dan contact op met bestuur@tiflo.nl voor een vrijblijvende kennismaking. Een Verklaring Omtrent Gedrag is noodzakelijk, deze wordt voor je aangevraagd.