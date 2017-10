Meezingen met de Remband in The Shack

Oude Meer – Het was een regenachtige dag afgelopen zondag 22 oktober. Echt weer om binnen activiteiten te ondernemen. Een concert bezoeken bijvoorbeeld. Naar livemuziek luisteren kon in The Shack in Oude Meer en het optreden van de Remband met grotendeels Aalsmeerse muzikanten trok heel veel bezoekers naar de sfeervolle horecazaak aan de Ringvaart.

Het was superdruk. Alle krukken waren bezet en het meeste publiek moest genoegen nemen met een staplaats. Niet gek overigens, want The Shack trakteert altijd op bands waar stilstaan onmogelijk blijft en dansen heel gewoon is. Dit keer werden vooral de vocalen van de aanwezigen getest.

Onsterfelijke muziek ofwel tijdloze nummers van Procol Harum, The Doors en onder andere Joe Cocker brachten de bezoekers terug in de jaren zeventig. En wie kan deze liedjes, in ieder geval de refreinen, nou niet meezingen? Een heerlijke middag met zanger Hans, Remco op piano, Ab op bas, Remco op gitaar en Ron op drums. Regen zondagmiddag? Niks van gemerkt…