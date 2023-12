Meerlanden: Plet je pakketjes!

Rijsenhout – December is met Sinterklaas en Kerst de maand van de cadeautjes. Cadeautjes zitten vaak in kartonnen dozen en die worden vroeg of laat een keer naar de papiercontainer gebracht. In december zijn de papiercontainers dan ook voller dan in de rest van het jaar. Ook de hoeveelheid karton naast de containers neemt daardoor flink toe. Dat zorgt voor een hoop zwerfvuil en onveilige situaties.

Afval- en grondstoffenbedrijf Meerlanden roept deze maand (en ook daarna) iedereen op om hun pakketjes te pletten. Platgemaakt karton zorgt voor minder volle containers, minder storingen, minder overlast naast de bakken en daardoor blijere buurtbewoners!

Bij verschillende ondergrondse papiercontainers worden bewoners verrast met een in green graffiti gemaakte ‘pletplek’.

Geen afval maar grondstof

Meerlanden heeft als innovatieve duurzame onderneming het doel om afval voor 100% terug te brengen in de kringloop. Karton leent zich hier uitstekend voor, want van oude pakketjes kunnen eindeloos nieuwe pakketjes worden gemaakt. Meer weten? Op www.meerlanden.nl is alles te lezen over het recyclen van karton en is te zien wat er met de dozen gebeurt nadat ze in de container belanden.