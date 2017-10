Meerlanden klaar voor gladheidseizoen

Rijsenhout – Het mooie nazomerweer doet niet vermoeden dat Meerlanden is gestart met de voorbereidingen voor het gladheidseizoen. Afgelopen week vond de jaarlijkse vlootschouw van het materieel voor de gladheidbestrijding plaats in Rijsenhout, Hillegom en Lisse.

Samen met leverancier Schuitemaker controleerden de chauffeurs en coördinatoren al het materieel op een goede werking. Hierna bouwden de chauffeurs hun voertuigen op met de strooi-units en reden ter controle de verschillende strooiroutes.

In de komende weken worden ruim 200 zoutkisten in Haarlemmermeer en Heemstede uitgezet, zo’n 25 permanente zoutkisten in Aalsmeer worden bijgevuld en de voorraden strooizout en pekelwater worden aangevuld. Meerlanden bestrijdt de gladheid in acht gemeenten: Aalsmeer, Bloemendaal, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Noordwijkerhout en Lisse.

Oog voor milieu

Ook in het bestrijden van gladheid is Meerlanden samen met de opdrachtgevende gemeenten voortdurend op zoek naar innovatieve manieren die minder impact op het milieu hebben. Een deel van het materieel rijdt op groengas, opgewekt uit GFT. Daarnaast bestrijdt Meerlanden de gladheid met de natzoutmethode en sproeit in Haarlemmermeer de fietspaden met pekelwater.

Bij de natzoutmethode wordt het zout gemengd met pekelwater en op de wegen verspreid. Naast een betere werking is hierbij minder zout nodig. Het water voor deze methode haalt Meerlanden uit het eigen composteringsproces van GFT. Tenslotte worden de voorraden steenzout, nadat ze zijn opgebruikt, vervangen door BIO-zout. BIO-zout is een restproduct uit de vervaardiging van biobrandstof.