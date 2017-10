Doe mee aan Voorheen Akoestische Avonden

Aalsmeer – In het laatste weekend van januari is het al decennia een vast gegeven dat er op het podium van cultureel café Bacchus ruim tien (gelegenheids)-bands acte de présence geven en een speciaal optreden verzorgen tijdens de Akoestische Avonden. De laatste jaren is het concept iets gewijzigd en is het woord ‘voorheen’ aan deze naam toegevoegd.

Voor de ‘Voorheen Akoestische Avonden’ in Bacchus is de organisatie voor de editie 2018 wederom op zoek naar muzikale inbreng van artiesten en bands. De avonden kunnen tot slot alleen maar een succes worden wanneer groepen met creatieve inbreng komen optreden. Dit kan met een eigen band, een gelegenheidsformatie, een duo of misschien alleen.

De enige twee ristrictie die opgelegd wordt, is dat muziek ten gehore wordt gebracht rond een thema en dat het optreden niet langer dan 25 minuten mag duren. Vooral speciale optredens, zoals een eerbetoon aan een artiest of een aparte muziekstijl, worden gewaardeerd. Lijkt het jou/jullie wel iets om publiek om een verrassende muzikale act te trakteren?

Aanmelden is vanaf heden mogelijk via voorheenakoestischeavonden@cafebacchus.info. Vragen kunnen ook naar dit emailadres gestuurd worden. De organisatie is heel benieuwd welke acts en bands zij welkom mag heten. Cultureel café Bacchus in de Gerberastraat is overigens op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Onder andere wordt een programmamaker gezocht, evenals een marketing en communicatie medewerker en geluids-, licht- en filmtechnici. Reageren kan via info@cafebacchus.nl.