Masked Singer bij Soos De Cirkel in De Strooppot

Mijdrecht – De leden en de vrijwilligers van Soos De Cirkel kijken terug op een zeer geslaagd kerstdiner. Elk jaar organiseert Rotary Mijdrecht een geheel verzorgd kerstbuffet en een onvergetelijke avond, zoals altijd uitstekend bereid door de medewerkers van pannenkoekenrestaurant De Strooppot.

Voorproefje voor Playbackshow

Vlak voor het dessert dimden de lichten en was het tijd voor een verrassing, namelijk de kersteditie van de Masked Singer. Vijf fantastisch verkleedde en vermomde Soos’ers gaven een spetterend optreden. Althans de Kerstboom, de Sneeuwpop, het Rendier en de Kleine Trommelaar waren er. Maar waar was de Engel? Gelukkig verscheen die nog op tijd, nadat die eerst nog een bezoek had afgelegd in Bethlehem. Na afloop ontvingen de presentators en de Masked Singers een groot applaus van het enthousiaste publiek. Reden genoeg om de avond swingend en in polonaise af te sluiten. Iedereen was het erover eens dat dit een heel mooi voorproefje was voor de Soos Playbackshow die 4 april 2025 in De Willisstee gehouden zal worden.

De Cirkel is er voor ontspanning en gezelligheid voor mensen met een verstandelijke beperking. Soosavonden worden elke dinsdagavond, met uitzondering van de maanden juni, juli en augustus, van 19.30 tot 21.30 uur gehouden in het gebouw van Zideris aan de Windmolen in Mijdrecht. Meer informatie? Kijk op www.soosdecirkel.nl of neem contact op met Angela van Adrichem: telefoon 06 – 2393 7815.

Op de foto ‘de engel’. Foto is aangeleverd.