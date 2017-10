Martijn Kardol met ‘Bang!’ in Bacchus

Aalsmeer – Nadat Martijn Kardol de eerste 18 jaar van zijn leven had doorgebracht in zijn geboortedorp Barneveld, vertrok hij naar Londen. Daar werd Martijn fan van Arsenal, werkte hij in een jazzclub en kreeg hij zijn eerste echte spel- en zanglessen.

In 2009 studeerde hij een jaar op de Koningstheaterakademie in Den Bosch. Daarna verhuisde Martijn naar Amsterdam waar hij Sociologie en Zweeds heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam.

Na de BNN University, de eigen opleiding van BNN, mocht hij daar blijven werken. Inmiddels is Martijn vaste producer van verschillende radioprogramma’s. Ook levert hij bijdrages aan het programma ‘Druktemakers’ bij NPO/Radio 1. Tevens is Martijn iedere maandagochtend te horen bij ‘Domien in de ochtend’ op 3FM met een blik op de sport van de week.

Als cabaretier beleefde Martijn een ware kickstart. Na de publieksprijs op het Griffioen/Zuidplein Cabaretfestival 2014, won hij alle prijzen op het Groninger Studenten Festival. En vervolgens ook nog de jury- en publieksprijs bij het Leids Cabaret Festival met zijn programma ‘Jongensboek’. Allemaal in één seizoen. In februari 2017 is Martijn gestart met zijn eerste avondvullende theaterprogramma ‘Bang’. Een voorstelling waarin hij zijn publiek meeneemt in zijn wonderlijke wereld vol creatieve observaties en oplossingen.

De voorstelling ‘Bang!’ is te zien op zaterdag 21 oktober in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat in Aalsmeer. Aanvang: 21.00 uur (zaal open: 20.15 uur). De entree bedraagt 12 euro. Kaarten zijn te reserveren via www.cafebacchus.nl of telefonisch via 0297-342657 (na 18.00 uur).