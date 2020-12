Markt dinsdag alleen met etenswaren

Aalsmeer – De Aalsmeerse weekmarkt op het Praamplein gaat dinsdag door. Warenmarkten mogen doorgaan als aan strenge voorwaarden wordt voldaan. In de recente kabinetsmaatregelen die tot 19 januari 2021 gelden is afgesproken om non-foodkramen te weren om mogelijke drukte tegen te gaan. Weekmarkten worden gezien als een open-luchtsupermarkt die voorziet in eerste levensbehoeften van inwoners en bijdraagt aan de vermindering van druk op en drukte in de gewone supermarkten. De gemeente doet een dringend beroep op bezoekers en ondernemers om zich aan de voorschriften te houden voor een veilige markt. Ook verzoekt de gemeente aan bezoekers om een mondkapje te dragen.

Om nog meer ruimte op de markt te creëren, worden alleen warenkramen toegestaan die eerste levensbehoeften (etenswaren) verkopen. Ook gelden wederom duidelijke hygiënemaatregelen voor marktondernemers en bezoekers. Dit ‘corona-protocol’ is conform de richtlijnen van het RIVM en de GGD. De marktmeester en handhavers van de gemeente zien toe op naleving van deze regels. Bij niet voldoende afstand of groepsvorming vindt handhaving plaats en zo nodig sluiting.

Wat wel en wat niet: Alleen eerste levensbehoeften (levensmiddelen), drogisterij artikelen, bloemen, geen planten en dierbenodigdheden. Etenswaren mogen niet genuttigd worden en moeten verpakt meegegeven worden. Voorkom hand-op-hand contact. Betalingen liefst met pin. Bij contante betaling alstublieft geld op de toonbank, zodat daar géén contact met de hand voor nodig is. Zorg daar waar nodig is voor voldoende desinfecterend handzeep.