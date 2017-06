Mario Hirama wint Hana Ike Battle

Aalsmeer – De Japanner Mario Hirama heeft tijdens het Aalsmeer Flower Festival in de finale van de Hana Ike Battle de Blooming Breeders Cup gewonnen. “Vernieuwende bloemsierkunst kan de markt verbreden. Daarom is de Hana Ike Battle een goed initiatief, dat we als sierteeltnetwerk ondersteunen”, zei voorzitter Berry Philippa van Blooming Breeders bij de prijsuitreiking op zaterdagavond 17 juni. Hij complimenteerde de deelnemers en de organisatoren van het vierde Aalsmeer Flower Festival. “Het is fantastisch hoe jullie bloemen en planten én Aalsmeer op de kaart zetten”, verwees hij onder meer naar de wereldprimeur van de bloemenpromenade over water.

De bloemenpromenade over water bij de Watertoren en de Hana Ike Battles waren nieuwe onderdelen van het Aalsmeer Flower Festival op 17 en 18 juni. Nooit eerder is een drijvende bloemenpromenade gerealiseerd. Op zaterdag en zondag waren er Hana Ike Battles met op zaterdagavond de strijd om de Blooming Breeders Cup. Bij een Hana Ike Battle nemen steeds twee arrangeurs het tegen elkaar op om binnen vijf minuten een bloemencreatie te maken. Daar hoort opzwepende muziek bij en deskundig commentaar, tijdens deze serie van Michel de Kok. Na vijf minuten bepaalt het publiek wie de winnaar is. “Dat genereert extra betrokkenheid bij wat wij floritainment noemen”, aldus De Kok.

Inspirerende creaties

Mario Hirama was met Koji Fujimoto speciaal voor de Hana Ike Battles tijdens het Aalsmeer Flower Festival overgevlogen uit Japan, de oorsprong van de Hana Ike Battle. Zij namen het in de strijd om de Blooming Breeders Cup op tegen Mike Boerma, Inge Quint, Marloes Joore en Anita Poppy, de winnares van de Hana Ike Battles vorig jaar. Uiteindelijk besliste het talrijk opgekomen publiek na verschillende rondes dat Inge Quint en Mario Hirama het in de finale tegen elkaar op moesten nemen. Hirama won nipt en kreeg de fraaie Blooming Breeders Cup.

“Alle deelnemers, en dat geldt voor het hele festival, inspireren bezoekers om meer te doen met bloemen en planten. Op naar de vijfde editie die hopelijk nog breder wordt gedragen dan nu al het geval is”, aldus Philippa.

Foto: www.kicksfotos.nl