Mandy (16) zet Kudelstaart culinair op de kaart

Kudelstaart – Afgelopen dinsdag moest Mandy Spaargaren (16 jaar) uit Kudelstaart auditie koken voor niemand minder dan 3 sterren chef Jonnie Boer van restaurant de Librije uit Zwolle en tevens selectielid van de Cas Spijkers academie. Mandy zit momenteel op de lekkerste vakschool van Nederland, Hubertus en Berkhoff in Amsterdam, in haar examen jaar.

Mandy won al de vakwedstrijd op school in haar examenjaar. Daarna zou ze doorstromen naar de vakwedstrijden van beste junior kok van Noord Holland en wellicht later de nationale wedstrijd van Nederland. Maar door corona is dit allemaal op losse schroeven komen te staan. Dat Mandy een talentvolle kok is, was al vanaf jongs af aan duidelijk. Zo haalde ze de televisie rondes van de Cupcake Cup waar ze ver kwam.

Maar nu wil ze naar de Cas Spijkers academie in Breda wat eigenlijk alleen is weggelegd voor koks die al werkervaring hebben in sterrenrestaurants. Om daar te komen op deze jonge leeftijd was een uitdaging. Zo was er een Blackbox opdracht. Deze opdracht, die Mandy dus niet vantevoren wist, was het garen van een piepkuiken op het karkas met een bereiding van asperges en diverse garnituren. Uiteindelijk moest Mandy haar gerechtjes presenteren voor topchef Jonnie Boer die onder de indruk was, onder andere van de cuisson (garing) van het hoofdgerecht.

Het dessert werd een zwaantje gemaakt van soezenbeslag, chocolademousse en crème suisse. Een bijzonder zwaanzinnig dessert, omdat ooit Nederlands bekendste kok Cas Spijkers Nederland culinair op de kaart zette met zijn restaurant ‘De Swaen’. Jonnie Boer was gecharmeerd van het talent van Mandy, temeer omdat ze de jongste student is van Nederland die ooit is toegelaten op de Cas Spijkers academie. Mandy’s droom is om ooit zelf een sterrenrestaurant te hebben en wie weet in Aalsmeer of Kudelstaart.