Magische speurtocht voor kinderen in Centrum

Aalsmeer – Wat was het een leuke Sinterklaasintocht afgelopen zaterdag. Heel veel kinderen kwamen Sinterklaas verwelkomen en het was weer gezellig druk in het Centrum. Ook de winkeliers hebben genoten van de vrolijke Pieten die binnen kwamen en met klanten op de foto gingen. En bij de optocht, die in het teken stond van goochelen, hoorde natuurlijk ook een toverspreuk die kinderen in de etalages van de winkels in Aalsmeer Centrum kunnen zoeken. Let op: Deelnemen aan de magische speurtocht kan tot en met aanstaande zondag 24 november.

Haal het deelnameformulier op bij Total Copy Service (Zijdstraat 2), Dierenwinkel Discus Van der Zwaard (Zijdstraat 71) of Qnipsels (Stationsweg 4) en ga naar alle letters speuren. Let op: de letters zijn verstopt bij ondernemers aan de Stationsweg, op het Raadhuisplein, in de Marktstraat, Schoolstraat, Dorpsstraat, Zijdstraat, Punterstraat en aan het Molenplein. Vul de spreuk in en lever je briefje uiterlijk maandag 25 november weer in waar je het gehaald hebt (let op de openingstijden) en wie weet word jij wel gebeld met de mededeling dat je één van de tien prijswinnaars bent.

De prijsuitreiking is donderdagmiddag 28 november tussen half 4 en half 5 bij Foto de Boer aan het Molenplein. Hier is dan ook meteen de jaarlijkse fotoshoot met Sinterklaas.

Foto: aangeleverd