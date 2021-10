Lustrumevent Zaai Aalsmeer een succes

Aalsmeer – Maandag 25 oktober vond in FloriWorld het lustrumevent van Zaai Aalsmeer plaats. Al vijf jaar lang kunnen startende ondernemers deelnemen aan het Zaai-programma van de gemeente Aalsmeer dat georganiseerd wordt samen met Nieuw Ondernemend Aalsmeer. Het doel van Zaai Aalsmeer is om startende ondernemers te helpen zodat ze steviger in het ondernemerszadel komen.

Lokale economie versterken

Burgemeester Gido Oude Kotte opende namens wethouder Robert van Rijn het event. “De gemeente heeft dit jaar geld beschikbaar gesteld voor herstel van de Aalsmeerse economie. Zo is samen met Nieuw Ondernemend Aalsmeer een stimuleringsfonds opgezet voor goede initiatieven die de lokale economie versterken en hebben we budget vrijgemaakt voor het Zaai lustrumevent omdat het aangaan van verbinding tussen bedrijven belangrijk is voor onze economie.”

Programma

Er was een mooi programma samengesteld. Zo hield futurist en trendwatcher Richard van Hooijdonk een inspirerend en bevlogen verhaal over de toekomst die leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen. Nam Denise Pellinkhof de zaailingen mee in de wereld van social media.

En tussendoor was er tijd om te netwerken, profielfoto’s te laten maken door fotograaf Jean Haasbroek of een videopitch op te nemen. Meer informatie over het Zaai programma is te vinden op www.zaaiaalsmeer.nl

Burgemeester Gido Oude Kotte tijdens het Zaai lustrum. Foto: Jean Haasbroek