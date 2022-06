Loting Tour de Kwakel

Traditioneel is het de woensdagavond voor de Tour de France tijd voor de loting van de Tour de Kwakel.

Zo niet dit jaar. Omdat het Grand Depart in Kopenhagen plaatsvindt, start de Tour een dag eerder dan gebruikelijk, op vrijdag. Maandag zal dan direct de eerste rustdag zijn, waarop de Tourkaravaan zich van Denemarken naar Frankrijk zal verplaatsen. Om de Kwakelse Tourdirectie genoeg tijd te geven de loting door te voeren op de scorelijsten is de loting een week vervroegd.

Tijdens de loting worden de deelnemers in teams van vijf verdeeld. De loting kan in tegenstelling tot vorige jaren weer live bijgewoond worden, ditmaal op onze nieuwe locatie Dorphuis de Quakel. De deelnemers zien elkaar weer voor ’t eerst sinds een jaar of in dit geval misschien wel drie jaar. Er wordt dus veel bijgepraat, maar ook vooruitgekeken op de komende Tour de France.

De ploegnamen zijn dit jaar bekende Kwakelse bijnamen. Dirk Plasmeijer stelde een lijst samen met namen als De Kipka’s, De Kniebeugels en De Korenwolven. Grote vraag is of de ploeg De Petjes haar naam eer aan kan doen door er met de gele petten voor de beste ploeg vandoor te gaan.

Voor de duidelijkheid, de loting vindt woensdag 22 juni om 20:00 uur plaats. De vergunning van het Dorpshuis staat het betalen van steekpenningen aan de directie voor beïnvloeding van de loting niet toe. Dat kopman Jan van Alen zijn team zorgvuldig samen stelt valt door ons echter niet uit te sluiten. Om de kans hierop tot een minimum te beperken, zou het goed zijn als er zo veel mogelijk deelnemers een oogje in het zeil komen houden.