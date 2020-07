Locatie vervangende sporthal De Scheg bekend

Uithoorn – Tijdens de sloop en de nieuwbouw van de huidige sporthal De Scheg wordt een tijdelijke hal geplaatst. Na onderzoek bleek het evenemententerrein de locatie die aan de eisen voldoet. Om alle sporters en gymleerlingen tijdens de bouw in beweging te kunnen houden, wordt een luchthal geplaatst. Deze tijdelijke luchthal in de vorm van een koepel is snel op te bouwen. Voor de hal zijn verschillende locaties onderzocht. Er is hierbij gelet op grootte, parkeergelegenheid en eventuele aanpassingen aan het terrein. Ook de bereikbaarheid vanuit de basisscholen die nu gymles hebben in De Scheg is bekeken. Mogelijke opties, naast het evenemententerrein, waren o.a. Europarei en het terrein van de Legmeervogels. Deze locaties vielen onder meer door ruimtegebrek af. Het evenemententerrein voldoet wel. De bereikbaarheid vanuit de scholen wordt opgelost door busvervoer in te zetten voor de gymlessen.

In de wijk Zijdelwaard komt op de plek van De Scheg een nieuwe sporthal met een buurtcentrum: MFA Zijdelwaard. De nieuwbouw van dit multifunctionele gebouw, waar ook ruimte is voor de huurders van ’t Buurtnest, is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS).

SLS heeft tot doel “het verbeteren van de kwaliteit van de woon- werk- en leefomgeving in de Schipholregio”. De stichting wordt gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Noord-Holland en Schiphol. De stichting heeft geld gereserveerd voor diverse projecten in Uithoorn, waaronder de nieuwbouw van De Scheg.

Planning

Samen met de gebruikers en met ideeën van de buurtbewoners is gewerkt aan een pakket van eisen waaraan het nieuwe gebouw MFA Zijdelwaard moet voldoen. Met dit Programma van Eisen is de aanbesteding gestart. Op korte termijn wordt bekend wie van de inschrijvers deze heeft gewonnen. De luchthal zal naar verwachting januari 2021 worden geplaatst en ruim 1 jaar in gebruik blijven, tot het nieuwe gebouw wordt opgeleverd en in gebruik kan worden genomen. Meer over het project leest u elders in deze krant.