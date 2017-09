Local The Night met 3 liveoptredens

Amstelland – Op donderdag 28 september vindt een nieuwe editie van Local The Night plaats in P60. De regionale helden mogen de Amstelveense poptempel veroveren. Na een spectaculaire editie van Local XXL 2017 én de eerste reguliere editie biedt P60 ook in het nieuwe seizoen weer graag het podium aan het beste lokale talent. Met dit keer: L.A. Summertime, Wildcat en Crescent!

De zomer mag dan voorbij zijn, in de hoofden en harten van de bandleden in L.A. Summertime schijnt de zon onverminderd fel. De gezellige coverband is van vele markten thuis en beperkt zich niet tot één stijl: van oude blues tot moderne pop, ze doen het allemaal. En ook niet onbelangrijk, je kan er altijd lekker op dansen!

Wildcat werd opgericht in 1980 (!) en is still going strong! Met tijdloze invloeden als the Rolling Stones, Van Halen en Led Zeppelin maakt Wildcat eigenwijze ‘high energy rock’. De ervaren Aalsmeerse groep is dan ook niet vreemd van een covertje in deze stijl. Samen met hun compromisloze eigen composities zorgt dit voor een rockshow van formaat.

Crescent is een Haagse rockband die met hun eigen nummers van elke show een uniek spektakel maakt. Met invloeden van onder andere U2, Radiohead, Pearl Jam en Editors weet de band hoe het is om pakkende rocksongs te schrijven. De band staat bekend om hun lichtgevende gitaarspel, de strakke baslijnen, drumpartijen en een sterke stem die je niet snel zal vergeten. De band heeft het afgelopen jaar Nederlandse poptempels als Het Paardcafé, De Paap en Podium Duycker al platgespeeld en is nu klaar voor de toekomst met hun Crescent 2017 Tour.

Dus, donderdag 28 september naar Local The Night. Zaal open 20.00 uur, aanvang 20.30 uur. De toegangsprijs is in de voorverkoop 5 euro, op de avond zelf aan de zaal 7 euro per persoon. Kijk voor meer informatie op www.p60.nl.

Foto: De Aalsmeerse band Wildcat tijdens een eerder optreden in P60 Amstelveen.