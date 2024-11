Literair Café met schrijver Rudolf Tulp

Aalsmeer – Dit jaar verscheen een bijzonder boek: ‘Aalsmeer, een dorp in beweging’ van Rudolf Tulp. In het Literair Café Aalsmeer van KCA en Amstelland Bibliotheek op woensdag 20 november presenteert Rudolf Tulp zijn boek en gaat hij in gesprek met het publiek over de geschiedenis van Aalsmeer.

Ontwikkeling van Aalsmeer

Rudolf Tulp is een geboren en getogen Aalsmeerder. Hij dook in de geschiedenis van ‘zijn’ dorp en legde in twee delen de geografische, demografische, bestuurlijke en economische ontwikkeling van Aalsmeer vast. Het verhaal beslaat de periode 1000 tot 1850, vanaf de uitdaging van het nog onbetreden oergebied tot de keurig in kaart gebrachte leefgemeenschap, zoals Aalsmeer nu is, een dorp waarin de vredige overzichtelijkheid haast vanzelf spreekt. Dat was ooit anders. In vroegere eeuwen vochten de bewoners niet alleen tegen de Waterwolf, het oprukkende Haarlemmermeer. Vanwege de strategische ligging raakte het dorp geregeld verzeild in gewapende conflicten. Al met al is het een boek geworden om in onder te dompelen met een fascinerend andere kijk op de geschiedenis van Aalsmeer. Beide delen zijn in een kleine luxe oplage te koop voor 49,95 euro bij Bruna Aalsmeer.

Lokale/regionale schrijvers

Het tweemaandelijkse Literair Café Aalsmeer is een initiatief van De Bibliotheek Amstelland en Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer, die afwisselend plaatsvinden in de bibliotheek in Aalsmeer en in het Oude Raadhuis van KCA. Een uitgesproken kans voor literatuurliefhebbers om kennis te maken met lokale/regionale schrijvers.

Kaarten reserveren

Het Literair Café op woensdag 20 november wordt gehouden in de Bibliotheek aan de Marktstraat en begint om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De entree is 7,50 euro voor biebleden en 10 euro voor niet-leden en dit bedrag is inclusief een kopje koffie of thee en een drankje. Kaarten zijn te reserveren via de website van de Amstelland Bibliotheek en, mits nog beschikbaar, op de avond zelf te koop bij binnenkomst.