Lionsclubs: Voor 2e maal ‘De Slag om Aalsmeer’

Aalsmeer – Vorig najaar organiseerden de twee Lionsclubs in Aalsmeer voor de eerste keer het slimme en gezellige bedrijvenspel ‘De Slag om Aalsmeer’. Gezien het geweldige succes van die avond zal dit spel op 15 november aanstaande wederom worden georganiseerd. Bij dit avondvullende bedrijvenspel ligt de nadruk op samenwerking, kennis en gezelligheid.

De ‘Slag om Aalsmeer’ wordt gespeeld door teams van 5 personen. Een team kan samengesteld worden uit medewerkers van bedrijven, verenigingen, organisaties, etc. Zo deden vorig jaar teams mee van Loogman, Gouwerok, Hoekwater, Soep Aalsmeer, Historische Tuin, ESA, VVD/CDA, Rotary Club en vele anderen. Natuurlijk kunnen bedrijven ook gasten trakteren op een geheel verzorgde avond. Er is plaats voor ongeveer 20 teams, voldoende gelegenheid dus om andere mensen te ontmoeten tijdens de borrel, het buffet of na afloop.

Het bedrijvenspel zelf vergt de nodige concentratie: iedere 4 minuten luidt de bel voor een nieuwe vraag. In totaal 20 vragen op allerlei gebied en natuurlijk ook specifiek Aalsmeerse. Maar je hoeft beslist geen ‘Einstein’ te zijn om te winnen. Het best presterende team ontvangt de wisseltrofee – nu in het bezit van het VVD/CDA team – en natuurlijk ook eeuwige roem!

Voorafgaand aan het spel is er een heerlijk buffet en na afloop is er tijd voor ontspanning. Edwin van der Sar vertelt over zijn grote passie: bewegen inzetten als middel bij de revalidatie van mensen met een niet-aangeboren hersenbeschadiging. De Edwin van der Sar foundation realiseert op 140 locaties in Nederland projecten ter ondersteuning van mensen met hersenletsel op het gebied van revalidatie, participatie en preventie.

Inclusief deelname aan het spel, buffet, drankjes en de lezing bedragen de kosten per team van 5 personen 555 euro. De ‘Slag om Aalsmeer’ vindt dit jaar plaats in het restaurant van Zorgcentrum Kloosterhof, Clematisstraat 16 en het programma start om 17.30 uur. De netto opbrengst van deze avond gaat naar de Edwin van der Sar Foundation. Voor meer informatie en inschrijfformulier, kijk op: www.lionsclubaalsmeerophelia.nl of mail naar Quinten Bunschoten: deslagomaalsmeer@gmail.com