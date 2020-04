Lintjesregen voor elf Aalsmeerders

Aalsmeer – Vrijdag 24 april hebben elf inwoners het bericht ontvangen dat zij een Koninklijke onderscheiding krijgen. Vanwege de corona-maatregelen vindt de lintjesregen dit jaar niet in het Raadhuis plaats. Burgemeester Gido Oude Kotte informeerde telefonisch alle gedecoreerden persoonlijk met het heugelijke nieuws.

Meer dames

Er zijn onder de gedecoreerden zeven dames. Hiermee is goed gehoor gegeven aan de oproep van de burgemeester om meer dames voor een Koninklijke onderscheiding voor te dragen. Later dit jaar vindt een feestelijke uitreiking van de Koninklijke versierselen plaats in het Raadhuis.

Burgemeester Gido Oude Kotte: “Vooral in deze tijd is het heel zichtbaar hoeveel inwoners in Aalsmeer elkaar helpen en zich belangeloos inzetten voor de samenleving. Hoewel dat voor veel Aalsmeerders heel gewoon is, vind ik dat heel bijzonder. Ik ben trots op alle Aalsmeerse vrijwilligers. Vandaag onderscheiden we elf bijzondere Aalsmeerders als erkenning voor hun bijzondere verdiensten voor de samenleving.”

Twee ridders

Negen inwoners zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau en twee Aalsmeerders zijn gekroond tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Connie Hoek-Klijn (50 jaar, begeleiden van diabetes patiënten) en Albert Vuil (70, voorzitter Flowercup Aalsmeer en Federatie van Aalsmeerse ijsclubs en oprichter van KiKa Row) krijgen de Ridder-versierselen later in het jaar opgespeld.

Van Skeelerbaan tot Tafeltje Dekje

De onderscheiding voor Lid in de Orde van Oranje Nassau is toegekend aan: Paula Westra-van Veen (59 jaar, diverse bestuursfuncties bij CAMA-gemeente en pleegouder), Kees Alewijnse (72 jaar, diverse bestuursfuncties SOW-gemeente Kudelstaart en secretaris skeelerbaan Kudelstaart), Clara Zekveld-Wierenga (74 jaar, vrijwilligers bij kerkdiensten verpleeghuis Rozenholm en bij Dorcas Kringloopwinkel), Aart Kolle (71 jaar, trainer en coach bij jeugd RKDES handbal en vrijwilliger bij zorgcentrum ’t Kloosterhof), Ria Eling-van Dam (64 jaar, vrijwilliger bij Karmelkerk en bestuurslid Zonnebloem Aalsmeer Rijsenhout), Tini Beunder-van Wijk (72 jaar, vrijwilligster bij Rode Kruis en bij kinderboerderij Boerenvreugd), Aaltje Buis-Schoonvelde (73 jaar, vrijwilligster bij Doopsgezinde Gemeente en bezorger Tafeltje Dekje maaltijden), Ton Harte (69 jaar, diverse functies bij Wereldwinkel en bij FC Aalsmeer) en Ankie Harte-Fokker (63 jaar, vrijwilligster bij schouting Wiol & Willem Barendsz, raadslid CDA en initiatiefnemer Open Hof Keuken).

Het gemeentebestuur en uiteraard alle inwoners van Aalsmeer feliciteren alle gedecoreerden. Terecht is dit Koninklijke bedankje voor jullie vrijwillige inzet voor de samenleving!

Foto: Burgemeester Gido Oude Kotte feliciteert telefonisch de elf gedecoreerden.