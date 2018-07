Wandelen in de Historische Tuin

Aalsmeer – De wandeling langs kunstwerken is afgelopen. De laatste was de ‘Mijmerbank’ van Anneke Harting aan het water van de Ringvaart in de Kanaalstraat. In totaal zijn 28 kunstwerken her en der in de gemeente in de schijnwerpers gezet. Wat opgevallen is dat veel van deze kunstwerken wel een opfrisser nodig hebben. Ook de ‘mijmerbank’ waarvan stukjes ontbreken en waarop reacties kwamen dat dit plekje meer respect zou moeten krijgen.

Een kunstwerk gemist? Een beeld dat echt nog een plekje in de krant zou moeten krijgen? Geef het kunstwerk en de locatie ervan door aan: redactieaalsmeer@meerbode.nl.

Kunstkasten

Gelukkig kan er nog wel genoeg gewandeld en gefietst worden in Aalsmeer. Er is van alles te zien en veelal ook nieuwe dingen. De stichting Kunstkast Aalsmeer is weer aangevangen met het omtoveren van elektriciteitshuisjes tot prachtige kunstwerken. De grote ijsvogel van Sander Bosman in Kudelstaart is menigeen vast al opgevallen en heeft veel bewondering geoogst. Vanaf volgende week neemt Janna van Zon de lezers op reis langs nieuwe kunstkasten.

Groene en historische wandeling

Deze week, als tussendoortje maar toch een bezoek zeker waard, via de ophaalbrug op het Praamplein naar de Historische Tuin. Het tuinbouwmuseum brengt de bezoekers in de tijd van de tuinbouw van weleer in Aalsmeer. Het is zelfs in de vlag van de gemeente opgenomen. Rood van de aardbeien, groen van het blad en zwart van de grond. Naast allerlei tuingereedschappen zijn er in de Historische Tuin ook allerlei foto’s te zien, liggen er pramen en bokken (vervoer van bloemen en planten per boot vroeger) en de kassen en het landgoed staan vol met bloemen- en plantensoorten van toen en nu.

Activiteiten

Er vinden verder regelmatig activiteiten plaats. Op de laatste zaterdag van de maand wordt de mogelijkheid geboden om bloemen en planten op de klok te kopen. Volgende week zaterdag 7 juli is er een workshop en zondag 8 juni is de bijenimker aanwezig. Er zijn altijd bloemen en planten te koop. Zin in een echt Aalsmeers uitstapje? Dan zeker eens naar de Historische Tuin gaan. Goed voor een heerlijke (en leerzame) wandeling tussen het groen! De Historische Tuin is iedere dinsdag tot en met zondag (dus ook vandaag) geopend van 10.00 tot 16.30 uur.