Liefdesverklaring op nieuwe kunstkast

Aalsmeer – Aalsmeer heeft er een nieuwe kunstkast bij. Het kunstwerk van Hans Breuker is te bewonderen op de Machineweg, kruising met de Aalsmeerderweg (nabij het oude spoorhuis). De kunstkast is eerst knalgeel gemaakt en vervolgens heeft Hans er hartjes en verliefde mannetjes op geschilderd.

“It’s all about love”, schrijft hij op Facebook. “Mijn grote liefdesverklaring aan Astrid-Breuker-Hoffscholte op een elektriciteitskast in de gemeente Aalsmeer. Omdat de kast in Aalsmeer staat en mijn vrouw er vandaan komt, moest het natuurlijk over liefde gaan! Keep it sunny honey, zeg ik vaak als het glas halfleeg lijkt. Nu ziet iedereen dit op het grote kruispunt van de Machineweg en hopelijk geeft het iedereen wat vreugde en plezier.”

Na deze uitleg bedankt hij Kunstkast Aalsmeer en initiatiefnemer Lex voor de geweldige mogelijkheid om deze kunstkast te mogen maken. “Heel tof om te doen en te maken”, besluit Hans zijn bericht. De nieuwe kunstkast is al bij diverse inwoners opgevallen. “Mooi geworden” en “Supergaaf”, aldus enkele reacties. Meer werk van deze kunstenaar uit Amstelveen zien? Kijk dan op www.hansbreuker.nl