Licht even uit voor ‘Levenslicht’

Aalsmeer – Tijdens een korte schorsing van de raadsvergadering op donderdag 23 januari werd het even helemaal donker in het gemeentehuis. Er was geen stroomstoring, het licht was bewust op uit gezet om het holocaustmonument ‘Levenslicht’ goed te kunnen bekijken.

Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Wereldwijd wordt daar bij stilgestaan. Om ook stil te staan bij slachtoffers uit de gemeente Aalsmeer is tot en met 31 januari het tijdelijk holocaustmonument ‘Levenslicht’ te zien in de burgerzaal van het Raadhuis.

Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen – gelijk aan het aantal slachtoffers in Nederland – staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holocaust. Om de paar seconden lichten de stenen op en doven weer uit, als een ademhaling in licht. Daarmee symboliseren ze het leven dat nu in de gemeente gemist wordt.

Het ‘Levenslicht’ bekijken kan tot en met 31 januari tijdens de reguliere openingstijden van het Raadhuis. Op zondag 26 januari is de Nationale Holocaust Herdenking en op maandag 27 januari is het Holocaust Memorial Day. Beide dagen is er een extra openstelling van het Raadhuis van 19.00 tot 21.00 uur.