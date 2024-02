Lezing over Fokker D.XXI in Crash Museum

Aalsmeerderbrug – De Fokkerfabriek ontwierp op verzoek van het Ministerie van Koloniën in 1935 een eendekker jachtvliegtuig voor het KNIL, de D.XXI. Uiteindelijk werden er 36 Fokker D.XXI ‘s besteld voor de Luchtvaart Afdeling van het Nederlandse leger. Het toestel speelde een belangrijke rol in de meidagen van 1940.

Enige jaren geleden startte Jack van Egmond in Hoogeveen met de bouw van een nieuwe Fokker D.XXI. Niemand geloofde Jack dat hij zo lang na de oorlog in de moderne tijd een echte luchtwaardige D.XXI na zou kunnen bouwen. Toch begonnen Jack en zijn kleinzoon Tom op 6 mei 2014 met het lijmen van de eerste houten delen van de vleugel. Alleen al de bouw van een originele houten vleugel kostte Jack, zijn kleinzoon Tom en later de D.XXI-crew drie en een half jaar tot de voltooiing van het onderdeel. Alles werd tot in de precisie volgens de specificaties gebouwd. Ze creëerden een waar meesterwerk op basis van een tiental bouwtekeningen. Het is dan ook geen replica maar een herbouw. Het toestel maakte een eerste vlucht op 8 juli 2023.

Rick Franke vertelt op zaterdag 2 maart om 13.00 uur over het oorspronkelijke toestel, zijn rol in de Meidagen van 1940 en ook over de nu vliegende in Hoogeveen gebouwde replica van de Fokker D.XXI. Bezoekers van het museum kunnen deze lezing gratis bijwonen. Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ‘40-’45 is gevestigd in het fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 en is geopend op zaterdag van 10.30 tot 16.30 uur en, sinds begin dit jaar, ook elke zondag van 12.00 tot 16.30 uur.