Lezing ‘maatschappelijk bewogen reisfotografie’’

Uithoorn – Op woensdagavond 23 maart organiseert de Fotokring Uithoorn een interessante openbare lezing. De fotografe Ingrid Koedood komt naar Dorpshuis De Quakel in De Kwakel (gemeente Uithoorn) om een selectie van haar maatschappelijk bewogen reisfoto’s te laten zien. Iedereen die van reizen houdt én iedereen die van fotografie houdt zal met veel plezier haar presentatie bijwonen.

Maatschappelijk bewogen reisfotografie is de passie van Ingrid Koedood. De fotografe reist regelmatig naar bijzondere bestemmingen in Afrika en Azië om daar het dagelijks leven op een bijzondere manier vast te leggen. Haar voorkeur gaat uit naar landen die wat minder bekend zijn bij de grote massa. Zij is van jongs af aan gefascineerd door andere volkeren/stammen en hun gewoonten en leefomgeving. Haar beelden vertellen het verhaal van de cultuur en leefomstandigheden van de mensen die ze tijdens haar reizen ontmoet. Fotografie geeft haar de mogelijkheid om deze beelden te delen met de rest van de wereld. Zo is bijgaande foto genomen in een steenfabriek waar mannen, vrouwen en kinderen werken. De gevolgen voor hun gezondheid zijn stoflongen en lage levensverwachting.

Wedstrijden

Ingrid Koedood neemt ook regelmatig deel aan internationale wedstrijden. Eén van haar foto’s is geselecteerd voor de National Geographic wedstrijd in de categorie “mens’’.

Benieuwd naar de prachtige verhalen die zij kan vertellen? Over hoe ze haar bestemmingen kiest, met de bevolking communiceert en hoe haar foto’s tot stand komen? Bekijk dan alvast wat foto’s op haar site: https://www.ingridkoedood.nl/

De lezing door Ingrid Koedood wordt georganiseerd door de Fotokring Uithoorn in het kader van het 50-jarig jubileum. De lezing is toegankelijk voor iedereen die vooral een kaartje heeft gekocht. Inloop vanaf 19.30 uur, start lezing om 20 uur in Dorpshuis De Quakel. De entreekosten inclusief koffie vooraf en een drankje na afloop bedragen € 3,50. Kaarten kunnen besteld worden via https://shop.eventix.io/7fa75c76-330a-11ec-b3c4-9e36bf7d673e/tickets of via de link op de website van Fotokringuithoorn.nl