Lezing Maarten van Houten bij Fotogroep

Aalsmeer – Maandagavond 11 november geeft de Amstelveense fotograaf Maarten van Houten bij Fotogroep Aalsmeer een lezing met als thema ‘communiceren met behulp van licht’.

Maarten van Houten fotografeert al zijn hele leven, waardoor het logisch was dat hij een professionele opleiding in die richting voltooide. Maarten werkt inmiddels ruim 25 jaar als zelfstandig opererend fotograaf, waarbij hij voor diverse opdrachtgevers fotografeert. Na een begin als sportfotograaf heeft Maarten nu zijn hart verpand aan de conceptuele fotografie. Zijn opdrachtgevers zijn voornamelijk communicatie-advies bureaus. Maarten leverde bijdrages aan reclamecampagnes voor onder andere Heineken, ABN AMRO, SIRE, Algemeen Dagblad en Delta Lloyd.

Maartens autonome werk wordt getypeerd door een behoefte zijn onderwerpen te isoleren uit hun omgeving en ze trakteren op hun eigen ‘eeuwige roem’. Maarten heeft zich het totaal verstillen en vereenvoudigen van een beeld geheel eigen gemaakt. Een werkwijze die volgens hem in deze wereld van snelheid en beweging zo harmonieus samengaat met het medium fotografie.

Een overzicht van zijn werk is te vinden op: www.maartenvanhouten.com, maar uiteraard zal hij tijdens de lezing ook het nodige eigen werk tonen. De lezing vindt plaats in buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1 en is van van 19.45 tot circa 22.00 uur.

De zaal gaat open om 19.30 uur. Belangstelling om de lezing van Maarten van Houten bij te wonen? Graag aanmelden via info@fotogroepaalsmeer.nl. Kosten deelname 5 euro per persoon.