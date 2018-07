Lezerspost: Geen kant op in Linksachterstraat

Kudelstaart – Al maanden zitten de bewoners van de Proosdij in een bouwput, wat voorheen een woonwijk was met een trapveldje. Dat er gebouwd zou gaan worden? Dat wisten we. Dat we overlast zouden ondervinden? Dat wisten we. In eerdere overleggen met de aannemer werd er natuurlijk van alles beloofd, wat helaas niet allemaal waargemaakt kan worden. Ook dat wisten we door eerdere ervaringen.

Inmiddels zijn we heel wat gesprekken met de mensen verder en proberen we vooral de mensen die aan het bouwen zijn aan te spreken en dat gaat soms goed, soms niet op het onbeschofte af. Vandaag (woensdag 18 juli) werden wij verrast door twee bouwkranen in de straat. Je zult er maar wonen: de Linksachterstraat. We kunnen geen kant op, de straat is aan twee kanten volledig geblokkeerd.

Wij zijn niet geïnformeerd, dus we spreken de mensen maar aan. Aan de ene kant de schilders van het appartementencomplex en aan de andere kant de bouwers. Niemand wil wijken, want we zijn “druk”. De gemeente maar gebeld en na een lange tijd twee handhavers van goede wil. Geen idee hoe het af is gelopen, maar de kranen staan er nog. Nu maar hopen dat er geen brand uit breekt of een ambulance nodig is.

Ben Rentmeester

