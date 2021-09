Lezen en schrijven: Jong geleerd is oud gedaan

Aalsmeer – Lezen en schrijven is voor alle inwoners van Aalsmeer belangrijk om mee te kunnen doen. En jong geleerd is oud gedaan. Donderdag 9 september ging wethouder Wilma Alink langs om voor te lezen bij de klas van Taalsmeer in de Triade. Hier gaan jonge kinderen naar school van wie Nederlands niet de moedertaal is.

Taalsmeer was bekend als de Taalklas, maar vanaf dit jaar zitten de kinderen de hele week op dezelfde plek met dezelfde juffen. In een klas van maximaal 15 kinderen uit groep 3 tot en met 8 wordt extra persoonlijke aandacht gegeven aan de leerlingen.

Wethouder Alink: “Ik ben er trots op dat wij deze mogelijkheid bieden aan onze jonge inwoners. Kinderen leren ongelooflijk snel. Een jongetje is hier nog maar een half jaar, maar kan mij al heel goed helpen met voorlezen. Dat is ongelooflijk knap. Het zou je maar gebeuren dat je plotseling in een heel ander land terechtkomt en een nieuwe taal moet leren. Deze kinderen laten geweldig veel veerkracht en doorzettingsvermogen zien.”

Week van Lezen en Schrijven

Van 6 tot en met 13 september is het de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze week vragen gemeenten, bibliotheken, ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. In Nederland heeft ongeveer 1 op de 6 mensen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Toch denkt twee derde van alle Nederlanders dat ze niemand kennen die laaggeletterd is. Volwassenen die laaggeletterd zijn, houden dit meestal geheim.

Taalpunt Aalsmeer

Heeft u of iemand in uw omgeving moeite met lezen en/of schrijven? Of wilt u graag mensen helpen beter te leren lezen en schrijven? Dan kunt u vrijblijvend voor meer informatie terecht bij het Taalpunt in de bibliotheek. Coördinatoren Hélène Homan, Wilma Tackenkamp en Jan van Veen zijn hier iedere dinsdag aanwezig van 11.00 uur tot en met 13.00 uur. Zij kunnen ook bereikt worden via telefoonnummer 06-1325 2518.

Het taalpunt is onderdeel van het Taalhuis Amstelland. De formele taalscholing is volledig aangesloten bij allerlei vormen van taalonderwijs die door vrijwillige inzet zijn ontstaan. Naast het terugdringen van laaggeletterdheid bij anderstaligen, wordt veel aandacht gegeven aan Nederlandstalige inwoners met een taalachterstand. Voor meer informatie:

https://www.aalsmeer.nl/regelen-aanvragen/publicatie/immigratie-inburgering-en-integratie_taalhuis-amstelland