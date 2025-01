Legpuzzelwedstrijd in Bibliotheek Woerden

De Ronde Venen – Ben jij een echte puzzelfanaat? Op zaterdagmiddag 18 januari organiseert de Bibliotheek Utrechtse Venen een spannende legpuzzelwedstrijd in de vestiging in Woerden. Vorm een team van vier personen en leg samen als snelste de unieke Bibliotheek Utrechtse Venen-puzzel.

Sinds 1 januari is de Bibliotheek Utrechtse Venen dé Bibliotheekorganisatie voor de gemeenten Woerden, Stichtse Vecht, Oudewater, De Ronde Venen en Montfoort. Met maar liefst 17 locaties in deze regio is er altijd een Bibliotheek in de buurt. Op de puzzel ontdek je meer over de locaties en leuke weetjes over elke plaats. Zin in een gezellige en uitdagende middag? Schrijf jouw team van vier personen gratis in via de website van de Bibliotheek. Het snelste team gaat naar huis met een mooie prijs.

Praktische informatie:

Datum: zaterdag 18 januari 2025.

Locatie: Bibliotheek Woerden, Meulmansweg 27.

Tijd: 13.00 – 16.00 uur.

Inschrijven via: www.bibliotheekuv.nl/puzzel.

