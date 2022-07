Leesclub Aalsmeer heet nieuwe leden welkom

Aalsmeer – Samen over boeken praten is leuk én verrijkend. Je bekijkt een boek met andere ogen en ontdekt nieuwe dingen. Bovendien ontmoet je leuke mensen.

Een enthousiaste leesclub in Aalsmeer verwelkomt graag nieuwe leden. De groep komt bij elkaar op dinsdagmiddag, roulerend bij de leden thuis. Per keer wordt de volgende datum afgesproken.

In het aankomend seizoen worden de volgende boeken gelezen en besproken aan de hand van leeswijzers met discussievragen die het gesprek meerwaarde geven: Cliënt E. Busken van Jeroen Brouwers, En het wonder ben jij van Eva Postuma-de Boer, Vallen is als vliegen van Manon Uphoff, De terugkeer van Esther Gerritsen, Aleksandra van Lisa Weeda, Het lichtje in de verte van Antonio Moresco, De overlevenden van Alex Schulman.

Belangstelling gewekt en wilt u/jij meer weten? Neem dan contact op met Helen Conijn van de leesgroep via e-mail helenconijn@kabelfoon.nl of telefonisch 0297-327716.

De boeken zijn gekozen uit door deskundigen opgestelde boekenlijsten van de landelijke leesclub-organisatie Senia. Zie www.senia.nl voor meer informatie.