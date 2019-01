‘Leer de Werkschuit kennen’ in zes lessen

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 19 januari houdt creatief centrum De Werkschuit een open middag van 13.00 tot 16.00 uur. Kennis kan gemaakt worden met het diverse aanbod aan cursussen voor jong en oud, zoals de nieuwe en gevarieerde cursus ‘Leer de Werkschuit kennen’ op de woensdagavond.

Deze cursus bestaat uit zes lessen en begint op woensdag 30 januari. In deze gevarieerde cursus nemen verschillende docenten je in de vorm van workshops mee en maak je kennis met de diverse cursussen die bij de Werkschuit worden aangeboden. De deelnemers gaan boetseren, mozaïeken, voegen, glazuren, speksteen bewerken, schilderen en met fazendo aan de slag.

De cursus wordt gegeven in de nieuwe locatie van de Werkschuit aan de Oosteinderweg 287f. Inlichtingen en aanmelden kan via de website www.werkschuit-aalsmeer.nl of telefonisch bij Marion Buckert: 06-11864861 of bij Margot Tepas: 06-12459347 en natuurlijk tijdens de open middag zaterdag.