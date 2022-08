Lange rij voor kaarten Nostalgisch Filmfestival

Aalsmeer – Gisteravond, donderdag 18 augustus, startte de verkoop van kaarten voor het Nostalgisch Filmfestival op dinsdag 6 september. Twee jaar heeft het evenement niet plaats kunnen vinden, maar het feest van herkenning was duidelijk gemist. Ruim voordat het Boekhuis de deuren opende, stond er al een rij in de Zijdstraat. Er was door enkele kopers rekening gehouden met mogelijke drukte, ze hadden een stoeltje meegenomen en maakten er een gezellig uitje van. De verkoop is snel gegaan, maar er zijn nog kaarten verkrijgbaar.

Door een andere zaalindeling is het aantal stoelen in de feesttent uitgebreid, waardoor nog meer inwoners kunnen gaan genieten van films van Aalsmeer van weleer. Onder aandere staat een reeks korte films op het programma en worden beelden vertoond van de Hornmeerpolder en winterse taferelen. De presentatie wordt voor de negende keer verzorgd door journalist Dick Piet.

De voorstellingen in de Feesttent beginnen op 6 september om 14.00 en om 20.00 uur. Toegangskaarten kosten 7,50 euro per stuk en zijn vandaag (vrijdag) tot 17.00 uur en zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur te koop bij Het Boekhuis (alleen contante betaling).

Kaartverkoop door bestuursleden van de feestweek.